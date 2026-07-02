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DRIFT não tem idade e ELA PROVA ISSO aos 16 ANOS

Yasmin Eustáquio conta como começou no drift e fala sobre o preconceito contra mulheres no esporte

Deu Liga Podcast|Do R7

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Uma adolescente já compete entre os principais pilotos do país e acelera carros de mais de 600 cavalos. Yasmin Eustáquio conta como começou no drift, relembra um acidente marcante, fala sobre o preconceito contra mulheres no esporte e explica por que a modalidade cresce cada vez mais no Brasil.

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