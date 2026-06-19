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Análise da primeira semana da Copa do Mundo de 2026

Apresentadores Manoel de Oliveira e Rafael Cadengue analisam tudo o que marcou a primeira semana da Copa

Deu Liga Podcast|Do R7

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Quem jogou mais bola? Quem ficou devendo? E quem já aparece como favorito?

Manoel de Oliveira e Rafael Cadengue analisam tudo o que marcou a primeira semana da Copa do Mundo 2026.

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