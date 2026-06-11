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Como será a universidade do futuro?

Ricardo Cardozo, do Inep, e Afonso Celso Tanus Galvão, especialista em ensino superior, falam sobre o futuro das profissões

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

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Neste episódio, Ricardo Cardozo, do Inep, e Afonso Celso Tanus Galvão, especialista em ensino superior, falam sobre o futuro das profissões e como a tecnologia e a inteligência artificial estão transformando o ensino superior e o mercado de trabalho.

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