O NOVO jeito de viajar para a CHAPADA DOS VEADEIROS vai MUDAR a sua mente
Descubra como a Chapada se tornou referência em um turismo que une cultura, natureza, economia e experiências
O turismo de experiência é uma das maiores tendências do momento. Neste episódio, você vai descobrir por que a Chapada dos Veadeiros se tornou um dos maiores exemplos desse novo jeito de viajar, que une cultura, natureza, economia local e experiências imersivas.
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