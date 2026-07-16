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O NOVO jeito de viajar para a CHAPADA DOS VEADEIROS vai MUDAR a sua mente

Descubra como a Chapada se tornou referência em um turismo que une cultura, natureza, economia e experiências

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

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O turismo de experiência é uma das maiores tendências do momento. Neste episódio, você vai descobrir por que a Chapada dos Veadeiros se tornou um dos maiores exemplos desse novo jeito de viajar, que une cultura, natureza, economia local e experiências imersivas.

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