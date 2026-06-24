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Onde investir em imóveis no DF hoje? Especialista explica

Daniel Conde analisa a valorização dos imóveis no Distrito Federal e explica por que algumas regiões estão cada vez mais caras

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

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Neste episódio, Daniel Conde analisa a valorização dos imóveis no Distrito Federal, explica por que algumas regiões estão cada vez mais caras e aponta onde ainda existem oportunidades para morar e investir em Brasília.

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