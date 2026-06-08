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De vendedor de pastel a futuro médico

Uma conversa inspiradora sobre como o ensino superior pode abrir portas, mudar vidas e criar oportunidades

Mercado em Movimento Podcast|Do R7

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Gabriel Lins, de 25 anos, conquistou uma bolsa integral pelo ProUni e transformou um sonho que parecia distante em realidade. Uma conversa inspiradora sobre como o ensino superior pode abrir portas, mudar vidas e criar oportunidades.

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