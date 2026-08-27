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Agosto Laranja: parece estresse, mas pode ser Esclerose Múltipla

Episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde

Sabor & Saúde Podcast|Do R7

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Neste episódio, você vai descobrir por que sintomas como cansaço extremo, formigamento e alterações na visão podem ser confundidos com estresse e quais sinais merecem atenção para o diagnóstico da Esclerose Múltipla.

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