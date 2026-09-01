Saúde Mental: O que IGNORAMOS até ADOECER? | Setembro Amarelo

Descubra os sinais de saúde mental que você pode estar ignorando antes de adoecer, entenda a depressão funcional de quem faz tudo, mas não está bem, e saiba por que a ludomania se tornou um dos grandes desafios da nossa época. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Setembro Amarelo.