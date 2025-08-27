Contratação em escolas públicas com salário de R$ 3.800? Governo desmente fake news Segundo a pasta, não existe qualquer parceria firmada com escolas e instituições para esse tipo de contratação Brasília|Do R7, em Brasília 27/08/2025 - 11h11 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O MTE desmentiu a fake news sobre contratações em escolas públicas com salários de R$ 3.800.

O ministério esclarece que não firmou parcerias para esse tipo de contratação.

A informação falsa afirma que o ingresso seria facilitado com o fornecimento do CPF.

O MTE recomenda que a população desconsidere mensagens enganosas e não forneça dados pessoais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Não existe nenhum tipo de parceria entre o MTE e e empresas para contratações Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) desmentiu uma informação que circula em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre um suposto programa de contratação em escolas públicas, com salários a partir de R$ 3.800.

“O MTE não firmou qualquer parceria com escolas ou instituições para esse tipo de contratação. Trata-se de informação enganosa que utiliza indevidamente o nome do Ministério”, informou a pasta em comunicado.

Segundo o órgão, o conteúdo falso tem sido compartilhado com a alegação de que o ingresso seria facilitado mediante o fornecimento do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

O Ministério reforçou que todas as ações e programas oficiais são divulgados exclusivamente por seus canais institucionais:

“O Ministério do Trabalho e Emprego pede à população que desconsidere essas mensagens e não forneça dados pessoais em cadastros de origem duvidosa”, concluiu a nota.

Perguntas e respostas

Qual é a informação desmentida pelo MTE?

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) desmentiu uma informação que circula em redes sociais sobre um suposto programa de contratação em escolas públicas, com salários a partir de R$ 3.800.

O que o MTE afirmou sobre parcerias com escolas?

O MTE informou que não firmou qualquer parceria com escolas ou instituições para esse tipo de contratação, classificando a informação como enganosa e que utiliza indevidamente o nome do Ministério.

Qual é a alegação que acompanha a informação falsa?

O conteúdo falso tem sido compartilhado com a alegação de que o ingresso nas escolas seria facilitado mediante o fornecimento do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

O que o MTE recomenda à população?

O Ministério reforçou que todas as ações e programas oficiais são divulgados exclusivamente por seus canais institucionais e pediu à população que desconsidere essas mensagens, além de não fornecer dados pessoais em cadastros de origem duvidosa.

