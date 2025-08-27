Contratação em escolas públicas com salário de R$ 3.800? Governo desmente fake news
Segundo a pasta, não existe qualquer parceria firmada com escolas e instituições para esse tipo de contratação
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) desmentiu uma informação que circula em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre um suposto programa de contratação em escolas públicas, com salários a partir de R$ 3.800.
“O MTE não firmou qualquer parceria com escolas ou instituições para esse tipo de contratação. Trata-se de informação enganosa que utiliza indevidamente o nome do Ministério”, informou a pasta em comunicado.
Veja mais
Segundo o órgão, o conteúdo falso tem sido compartilhado com a alegação de que o ingresso seria facilitado mediante o fornecimento do CPF (Cadastro de Pessoa Física).
O Ministério reforçou que todas as ações e programas oficiais são divulgados exclusivamente por seus canais institucionais:
- Portal do MTE: www.gov.br/trabalho-e-emprego
- Instagram: @mintrabalhoeemprego
- Twitter (X): @mintrabalhobr
“O Ministério do Trabalho e Emprego pede à população que desconsidere essas mensagens e não forneça dados pessoais em cadastros de origem duvidosa”, concluiu a nota.
Perguntas e respostas
Qual é a informação desmentida pelo MTE?
O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) desmentiu uma informação que circula em redes sociais sobre um suposto programa de contratação em escolas públicas, com salários a partir de R$ 3.800.
O que o MTE afirmou sobre parcerias com escolas?
O MTE informou que não firmou qualquer parceria com escolas ou instituições para esse tipo de contratação, classificando a informação como enganosa e que utiliza indevidamente o nome do Ministério.
Qual é a alegação que acompanha a informação falsa?
O conteúdo falso tem sido compartilhado com a alegação de que o ingresso nas escolas seria facilitado mediante o fornecimento do CPF (Cadastro de Pessoa Física).
O que o MTE recomenda à população?
O Ministério reforçou que todas as ações e programas oficiais são divulgados exclusivamente por seus canais institucionais e pediu à população que desconsidere essas mensagens, além de não fornecer dados pessoais em cadastros de origem duvidosa.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp