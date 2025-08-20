CPMI do INSS: presidente quer ouvir todos os ministros da Previdência desde o governo Dilma Colegiado foi instalado nesta quarta-feira (20) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), foi eleito em derrota ao governo Saulo Cruz/Agência Senado - 20/08/2025

O presidente da CPMI (Comisão Parlamentar de Inquérito) para investigar os desvios do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG), disse, nesta quarta-feira (20), que pretende ouvir todos os ministros da Previdência Social desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), eleita pela primeira vez em 2010.

Além disso, Viana pretende ouvir todos os presidentes do INSS desde o mesmo período. Esse será o primeiro grupo a ser convocado, conforme o presidente. Viana explicou ainda que o colegiado terá, semanalmente, duas sessões, sempre às segundas e quintas.

Na próxima semana, uma das sessões vai definir a montagem da equipe de apoio de servidores da Controladoria-Geral da União, da Polícia Federal, entre outros órgãos. Já a outra sessão servirá para votar o plano de trabalho da comissão.

Alinhado a oposição, o senador afirmou que não vai deixar a CPMI “cair para nenhum lado”, seja petista ou alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

‌



Em derrota para o governo, a oposição elegeu Viana por dois votos. O senador escolheu o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) como relator. Gaspar também é alinhado a oposição, mas Viana disse que a escolha se deu pelo histórico de trabalho do deputado como promotor.

Entenda

Em 23 de abril, a PF deflagrou a operação “Sem Desconto”, que apura cobranças irregulares feitas por associações conveniadas com o INSS. Segundo as investigações, esses grupos podem ter desviado ao menos R$ 6 bilhões nos últimos seis anos.

‌



Auditorias da CGU (Controladoria-Geral da União) indicam que 97,7% dos beneficiários nunca autorizaram esses débitos, mas tiveram sua renda comprometida mensalmente.

Até agora, cerca de 1,6 milhão de pessoas receberam reembolso, dentro de um total estimado de 9 milhões de pessoas lesadas, segundo o INSS. Até o momento, cerca de 4 milhões de beneficiários contestaram os valores descontados de forma ilegal.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp