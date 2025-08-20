Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão e medidas cautelares Pastor foi abordado pela PF no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro Brasília|Do R7, em Brasília 20/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h48 ) twitter

Medidas cautelares a Silas Malafaia foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes Marcos Corrêa/PR/Arquivo

O pastor Silas Malafaia teve um mandado de busca e apreensão expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (20).

Malafaia foi abordado por agentes da PF no aeroporto do Galeão ao depois de uma viagem a Portugal e teve o celular apreendido.

De acordo com documento assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, também foram impostas medidas cautelares alternativas à prisão.

Pela decisão, Malafaia teve o passaporte apreendido e está proibido de sair do país, além de se comunicar com outros dois investigados: Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, inclusive através de advogados.

A investigação faz parte do inquérito que apura a conduta do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Durante as apurações, a PF identificou conversas entre Bolsonaro e Silas, a partir do dia 9 de julho de 2025, data do anúncio do tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, que, segundo o STF, demonstram a presença dos requisitos necessários para a concessão das medidas cautelares pleiteadas.

“A análise do material probatório arrecadado identificou que o indivíduo Silas Lima Malafaia, conhecido líder religioso, vem atuando de forma livre e consciente, em liame subjetivo com os demais investigados, na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas que, em última instância, visam coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário”, diz a investigação.

A reportagem entrou em contato com Silas Malafaia, que ainda não se manifestou.

