Curso oferece capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade no DF Projeto Poder em Movimento acontece a partir da próxima semana no Guará; inscrições estão abertas Brasília|Do R7, em Brasília 31/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto oferece diversos cursos Reprodução redes sociais @poderemmovimentobsb - 15.03.2025

Começa a partir da próxima segunda-feira (7) um curso de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. A iniciativa faz parte do projeto Poder em Movimento e oferece diversos serviços gratuitos para o público feminino, desde atendimentos em saúde, orientação jurídica e ações de bem-estar. O projeto atuará no Guará até o dia 17 de abril, no Estacionamento do Cave, próximo à feira e à administração do Guará. As inscrições podem ser feitas online (acesse aqui).

O projeto visa ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de ações de empoderamento, qualificação profissional, saúde e cidadania. A iniciativa já passou por Ceilândia, Samambaia e Planaltina.

O programa é realizado pelo Instituto de Tecnologia e Ciência do Brasil e tem o apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. O Poder em Movimento foi criado para atender mulheres de 16 a 90 anos, incluindo pessoas com deficiência, LGBTQIA+, vítimas de violência e outras em contextos vulneráveis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As participantes poderão se inscrever em cursos de:

‌



Manicure e Pedicure;

Design de Sobrancelhas;

Extensão de cílios;

Corte de Cabelo;

Marketing Digital;

Corte e Costura.

Além disso, as mulheres também poderão acessar os serviços de:

Saúde: com consultas médicas e odontológicas; orientação psicológica e fisioterapia;

com consultas médicas e odontológicas; orientação psicológica e fisioterapia; Justiça e Cidadania: com orientação jurídica e palestras sobre violência contra a mulher, enfrentamento às drogas, inclusão e diversidade;

com orientação jurídica e palestras sobre violência contra a mulher, enfrentamento às drogas, inclusão e diversidade; Qualidade de Vida e Bem-Estar: com o Dia da Beleza, exclusivo para mulheres atendidas pelo projeto (aos sábados) e um passeio turístico com direito a um acompanhante, para participantes que realizarem atendimentos (aos sábados).

A expectativa do projeto é realizar 8.880 atendimentos nas três frentes.

‌



Participe:

Poder em Movimento - Edição Guará

Quando: 7 a 17 de abril;

Onde: Estacionamento do Cave próximo à feira e a administração do Guará;

Mais informações: instagram @poderemmovimentobsb ou site (acesse aqui).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp