Governo do DF limita horário de funcionamento de distribuidoras de bebidas Locais só poderão funcionar entre 6h e 0h em todo o DF a partir desta segunda; fiscalização será realizada pelos órgãos responsáveis Brasília|Do R7, em Brasília 31/03/2025 - 11h03 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Medida entra em vigor nesta segunda-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Governo do Distrito Federal determinou que as distribuidoras de bebidas devem funcionar em área de uso comercial, mista, e residencial no horário limite de 6h a 0h. A portaria com a decisão foi publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial do DF. A fiscalização vai ser feita pelos órgãos responsáveis, com apoio da Polícia Militar e das administrações regionais.

Segundo o documento, a nova medida entra em vigor imediatamente.

O texto afirma que relatórios recentes da Segurança Pública demonstram relação entre o funcionamento prolongado das distribuidoras e o aumento da violência urbana, tráfico de drogas, acidentes e outros crimes.

Em fevereiro, a Secretaria de Saúde mostrou que o DF está em segundo lugar no ranking de consumo excessivo de álcool no Brasil, atrás apenas de Salvador, que teve índice de 28,9%.

‌



Atualmente, a estimativa é de que o álcool seja responsável por mais de três milhões de mortes por ano em todo o mundo, correspondente a 5,3% do total de óbitos – uma entre 20 ocorrências fatais, de acordo com a OMS. No DF foram 3.227 mortes entre 2016 e 2021 por causas plenamente atribuíveis ao álcool, alcançando a taxa de 23,9 óbitos por 100 mil habitantes no último ano. As fatalidades são predominantes no sexo masculino – 91% das mortes em 2021.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp