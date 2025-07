Flávio Bolsonaro sugere a Trump suspender tarifa e ‘meter’ sanção individual, mas apaga post Senador fez publicação após operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, mas excluiu mensagem Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 18/07/2025 - 22h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 22h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Flávio Bolsonaro excluiu publicação que falava sobre tarifaço de Trump Reprodução/X/@FlavioBolsonaro - 18.7.2025

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sugeriu na manhã desta sexta-feira (18) na rede social X que “o justo” seria que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendesse a tarifa de 50% sobre as importações de produtos do Brasil e, em vez disso, aplicasse sanções individuais a quem supostamente pratica perseguições para interesses próprios. A publicação, no entanto, foi apagada horas depois.

“O justo seria @realDonaldTrump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego”, afirmou o senador.

RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro sugeriu a Trump suspender tarifa sobre importações do Brasil e aplicar sanções individuais.

A publicação foi feita após a operação da PF contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica e respeitar toque de recolher por ordem do STF.

Ministro Moraes afirma que Bolsonaro pode ter obstruído investigações e violado direitos democráticos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Flávio tinha feito a publicação após o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser alvo de operação da Polícia Federal. Por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Bolsonaro vai ter que usar tornozeleira eletrônica e respeitar toque de recolher, ficando impedido de sair de casa nos fins de semana.

O senador criticou a ação da PF. “Fica firme, pai, não vão nos calar! A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.“

‌



Fica firme, pai, não vão nos calar!

A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.

Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de… pic.twitter.com/sQTWoMpoPm — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 18, 2025

Operação da PF

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e no escritório dele na sede do PL. Além disso, o ex-presidente foi levado à Secretaria de Administração Penitenciária do DF para colocar a tornozeleira eletrônica.

Moraes determinou as medidas por ver indícios de que Bolsonaro cometeu coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de Direito ao empregar ações para tentar intimidar autoridades brasileiras.

‌



Segundo o ministro, junto com o filho Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente teria incitado a tentativa de submeter o STF a outro país e auxiliado financeiramente a negociação com o Governo dos Estados Unidos para prática de atos hostis contra o Brasil.

Moraes avaliou que Bolsonaro pode ter cometido atos ilícitos visando interferir no regular andamento da ação penal do golpe, da qual ele é réu.

‌



Segundo o ministro, o fato de Bolsonaro confessar ter feito um Pix de R$ 2 milhões a Eduardo para o filho se sustentar nos EUA reforça a convergência de propósitos para obstruir o processo.

Para Moraes, as ações do ex-presidente demonstram atuação dolosa e consciente para coagir o STF no julgamento da ação penal do golpe, inclusive repostando mensagens de Trump e fazendo publicações com “tom intimidatório” para agentes públicos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp