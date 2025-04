Deputado deseja morte de Lula: ‘Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz’ Gilvan da Federal (PL-ES), porém, disse não pregar a violência e que não iria matar o presidente Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 18h04 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h12 ) twitter

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 19/03/2025

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) desejou, nesta terça-feira (8), a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração aconteceu durante sessão deliberativa da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.

“E deixar bem claro aqui, eu falei que, por mim, eu quero mais que o Lula morra. Não prego violência, mas vou ser honesto. Se ele tiver um infarto, eu vou ficar feliz. Se ele tiver um AVC, e for para o quinto dos infernos, eu vou ficar feliz. Não estou aqui dizendo, (por) que amanhã a Polícia Federal está na minha porta e pode ir, porque eu não tenho medo. Mas não estou pregando violência, não vou matar o cara, eu estou dizendo que, se ele tiver um infarto, estou pouco me lixando”, declarou Gilvan.

Na ocasião, ele rebateu a declaração do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD-GO), que disse não desejar a morte do presidente, pois acredita que toda a autoridade é constituída por Deus.

“Só que, em Romanos 13, fala da autoridade: porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, se a autoridade fizer o mal, será castigada por Deus”, continuou.

‌



O parlamentar é relator de um projeto que veda o uso de armas de fogo pelos agentes integrantes da segurança pessoal do presidente da República e de seus ministros de Estado. A proposta foi aprovada na mesma sessão pelo colegiado.

Procurada pelo R7, a Secom não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

