Não dá para governar esse país com bravatas e mentiras, afirma Lula em discurso

Em seu discurso no 100° Encontro Internacional da Indústria da Construção, que acontece em São Paulo nesta terça-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou das promessas de campanha, comentou sobre os rumos desejados para o país, além de estimular uma parceira entre os poderes e a população. Durante a abertura do evento, o presidente afirmou que o país não pode ser governado por bravatas e mentiras, e que tentativas realizadas anteriormente nesse sentido não haviam sido efetivas.

O presidente reforçou alguns de seus compromissos de governo , como a alfabetização de 80% das crianças nos dois primeiros anos escolares até 2023, escolas em tempo integral e a erradicação do déficit habitacional de 7 milhões de moradias: “Precisamos dar um salto de qualidade no que fizemos”.Ainda em seu discurso, o chefe do Executivo criticou as ações do líder americano em suas medidas tarifárias . “Estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo”, afirmou ao dizer que o republicano não comanda o mundo e que “ninguém brinca que o mundo não existe com mais de 200 países”.