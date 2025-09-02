Deputados assinam urgência a projeto que permite Congresso demitir presidentes do BC
Proposta altera Lei de autonomia do Banco Central
Líderes de sete partidos na Câmara dos Deputados assinaram um pedido de urgência ao projeto de lei que permite o Congresso Nacional destituir os presidentes e diretores do BC (Banco Central) quando "a condução das atividades" da autarquia “for incompatível com os interesses nacionais”.
O requerimento foi protocolado nesta terça-feira (2) pelo deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA). Conforme a proposta, as destituições ocorrerão por maioria absoluta na Câmara e no Senado.
De autoria do ex-deputado federal Camilo Capiberibe (PSB-AP), o texto ainda não tem um relator. Atualmente, a destituições são de autonomia única e exclusivamente do presidente da República, que também é quem indica o presidente do BC ao posto.
“Essa estabilidade no cargo, em termos práticos, poderá implicar em sérias consequências para o país, caso os indivíduos que venham a ocupar esses cargos possuam um desempenho insuficiente, pois não fica claro na lei de quem é a responsabilidade de exercer tal fiscalização e avaliação”, defende o autor.
Juntos, os partidos que apoiam o projeto têm 300 deputados, mais do que os 257 mínimos para aprovar uma urgência e um projeto de lei.
A proposta altera a Lei da Autonomia do BC sancionada em 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A legislação estabeleceu mandato fixo de quatro anos aos presidentes do banco.
Além disso, dá a prerrogativa da exoneração da cúpula ao chefe do Executivo apenas nestas situações:
- A pedido do presidente do BC ou dos diretores da autarquia;
- No caso de acometimento de enfermidade que incapacite o titular para o exercício do cargo;
- Quando sofrerem condenação, mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos;
- Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do BC.
