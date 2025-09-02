Deputados assinam urgência a projeto que permite Congresso demitir presidentes do BC Proposta altera Lei de autonomia do Banco Central Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 20h29 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo o projeto, o presidente e os diretores do BC poderão ser destituídos por maioria de votos na Câmara e no Senado Marcello Casal JrAgência Brasil

Líderes de sete partidos na Câmara dos Deputados assinaram um pedido de urgência ao projeto de lei que permite o Congresso Nacional destituir os presidentes e diretores do BC (Banco Central) quando "a condução das atividades" da autarquia “for incompatível com os interesses nacionais”.

O requerimento foi protocolado nesta terça-feira (2) pelo deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA). Conforme a proposta, as destituições ocorrerão por maioria absoluta na Câmara e no Senado.

De autoria do ex-deputado federal Camilo Capiberibe (PSB-AP), o texto ainda não tem um relator. Atualmente, a destituições são de autonomia única e exclusivamente do presidente da República, que também é quem indica o presidente do BC ao posto.

“Essa estabilidade no cargo, em termos práticos, poderá implicar em sérias consequências para o país, caso os indivíduos que venham a ocupar esses cargos possuam um desempenho insuficiente, pois não fica claro na lei de quem é a responsabilidade de exercer tal fiscalização e avaliação”, defende o autor.

‌



Juntos, os partidos que apoiam o projeto têm 300 deputados, mais do que os 257 mínimos para aprovar uma urgência e um projeto de lei.

A proposta altera a Lei da Autonomia do BC sancionada em 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A legislação estabeleceu mandato fixo de quatro anos aos presidentes do banco.

‌



Além disso, dá a prerrogativa da exoneração da cúpula ao chefe do Executivo apenas nestas situações:

A pedido do presidente do BC ou dos diretores da autarquia;

No caso de acometimento de enfermidade que incapacite o titular para o exercício do cargo;

Quando sofrerem condenação, mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos;

Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do BC.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp