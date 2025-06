Deputados pedem à PGR para investigar reembolso da Câmara para cirurgia de Érika Hilton Parlamentar diz que pagou procedimento com os próprios recursos Brasília|Do R7 26/06/2025 - 18h05 (Atualizado em 26/06/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parlamentares alegam que há indícios de que recursos públicos possam ter sido utilizados de forma irregular Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 12/03/2025

O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) e o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) acionaram, na quarta-feira (25), a PGR (Procuradoria-Geral da República) pedindo uma investigação sobre o reembolso feito pela Câmara dos Deputados para uma cirurgia feita pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Segundo publicações feitas pela imprensa, o procedimento, que teve custo reembolsado de R$ 24,7 mil, envolveu parte estética e parte funcional.

Os parlamentares alegam que há indícios de que recursos públicos possam ter sido utilizados de forma irregular. “É atípico que uma cirurgia com fins médicos, financiada pelo erário, seja realizada em conjunto com um procedimento estético”, argumentam.

A deputada afirma que custeou, com recursos próprios os dois procedimentos. Mas, que parte da intervenção foi respaldada por laudo médico e reembolsada pela Câmara.

‌



No entanto, os deputados questionam a separação dos custos e sugerem que os valores pagos possam ter sido diluídos de forma a beneficiar indevidamente a deputada.

“Mesmo que houvesse prescrição médica, os custos hospitalares compartilhados entre os dois procedimentos podem ter barateado artificialmente a cirurgia estética”, afirmaram.

‌



“O uso de recursos públicos exige total transparência. Se houve fraude ou dolo, trata-se de improbidade administrativa”, prosseguiram.

Eles solicitam a instauração de inquérito civil para apurar eventual violação da Lei de Improbidade Administrativa.

‌



O que diz a deputada

Nas redes sociais, Érika Hilton afirmou que pagou os dois procedimentos, que foram diferentes, do próprio bolso. Ela explicou que as cirurgias também foram feitas com médicos diferentes.

“O ressarcimento parcial que recebi da Câmara foi de uma operação complexa que tive que fazer, e que todas as pessoas que me acompanham sabem que fiz, porque antibióticos não faziam mais efeito para tratar infecções bacterianas no meu sinus”, explicou.

“Fui colocada em anestesia geral e fizeram uma septoplastia, uma sinusectomia, uma astromosia, uma etmoidectomia, uma sinusotomia, uma turbinectomia, uma cauterização e uma perfuração no meu septo”, prosseguiu.

A deputada ainda alegou que “todos os parlamentares ressarcem suas despesas médicas, especialmente em casos de saúde graves”, como o dela.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp