Toffoli convoca conciliação para discutir pedidos do governo para ressarcir vítimas do INSS Deverão participar representantes da União, o INSS, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h17 )

Toffoli convoca conciliação para discutir pedidos do governo para ressarcir vítimas do INSS Rosinei Coutinho/STF - 02.03.2025

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), convocou audiência de conciliação, no dia 24 de junho, às 15h, para discutir atos praticados pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) em descontos irregulares e não autorizados em aposentadorias e pensões pagas pela autarquia.

Deverão participar representantes da União, o INSS, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. O ministro também suspendeu a contagem do prazo para pedido de indenização.

Entre os assuntos, estão a abertura de crédito extraordinário para o custeio das reparações necessárias para pedido de indenização, procedimento eficiente, seguro e estável de restabelecimento da integridade do sistema previdenciário.

Dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam que mais de 4,1 milhões de ações previdenciárias estão em tramitação no país.

Ao mesmo tempo, é estimado que aproximadamente 9 milhões de descontos associativos foram implementados nos benefícios pagos pelo INSS nos últimos cinco anos, o que, segundo a AGU, mostra a possibilidade de aumento no volume de litígios.

‘Interpretações conflitantes’

Em documento enviado ao Supremo nesta semana, a AGU pontuou que as decisões nas demais instâncias judiciais têm “apresentado interpretações conflitantes sobre os requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por atos fraudulentos de terceiros”.

A AGU sustentou que o cenário de judicialização descontrolada sinaliza um risco concreto de “colapso do sistema de Justiça” e comprometimento da capacidade operacional do INSS em responder adequadamente às demandas judiciais.

Algumas das decisões, conforme a AGU, têm atribuído ao Estado e ao instituto o pagamento em dobro do valor a ser ressarcido pelos descontos ilegais.

