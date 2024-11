Detran-DF começa a fiscalizar licenciamento para veículos com placas que terminam em 3, 4 e 5 Andar com documento vencido é considerado multa gravíssima, com acréscimo de pontos na CNH e apreensão do veículo Brasília|Do R7, em Brasília 01/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h48 ) twitter

Emissão do documento é apenas pela internet Arquivo/Agência Brasília

A fiscalização do licenciamento de 2024 para veículos com placas terminadas em 3, 4 e 5 começa nesta sexta-feira (1°) no Distrito Federal. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.

O certificado de licenciamento é emitido apenas no formato digital, após a quitação do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), da taxa de licenciamento e de outros débitos decorrentes de multas ou serviços pendentes.

Para ter acesso ao documento, o proprietário do veículo precisa acessar o aplicativo do Detran-DF Digital ou pelo site do departamento.

O Detran informou que, até o momento, 1,1 milhão de veículos estão licenciados no DF, o que corresponde a 55,6% da frota registrada (2.080.949). O número ainda pode aumentar com a fiscalização das placas terminadas em 6, 7 e 8, que acontecerá em 1° de dezembro.

Calendário

Prazo de licenciamento

Placas 3, 4 e 5: 31 de outubro de 2024

Placas 6, 7 e 8: 30 de novembro de 2024

Placas 9 e 0: 31 de dezembro de 2024

Início da fiscalização

Placas 3, 4 e 5: 1º de novembro de 2024

Placas 6, 7 e 8: 1º de dezembro de 2024

Placas 9 e 0: 1º de janeiro de 2025