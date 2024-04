Agentes do Detran imobilizam homem que agredia uma mulher e uma idosa no meio da rua A polícia precisou ser acionada para evitar o linchamento do suspeito. O caso aconteceu em Ceilândia (DF)

DF no Ar| 15/03/2024 - 11h38 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share