Dia do consumidor: Procon-DF inaugura plataforma para receber reclamações e denúncias online Até o lançamento da plataforma, o registro de reclamações no órgão era feito de forma presencial em um dos 10 postos de atendimento ou por e-mail

No Dia do Consumidor, nesta sexta-feira (15), Procon-DF inaugura plataforma para receber reclamações e denúncias online. Por meio do site do Procon, os consumidores terão acesso a um formulário on-line onde poderão abrir uma reclamação de forma imediata. Até o lançamento da plataforma, o registro de reclamações no órgão era feito de forma presencial em um dos 10 postos de atendimento ou por e-mail.

Também haverá o lançamento do chatbot do Procon (atendimento via whatsapp) onde será possível fazer denúncias, localizar postos de atendimento, acompanhar o andamento de reclamações e se informar sobre demais formas de atendimento.

