Nenhum país lidou tão bem com a gripe aviária quanto o Brasil, afirma especialista

O Brasil se declarou, nesta quarta-feira (18), um país livre da gripe aviária . A data marca o fim do prazo de 28 dias exigido para que nenhum outro caso da doença em granjas comerciais fosse detectado. A expectativa agora é de que os países que suspenderam as importações retirem ou, ao menos, flexibilizem os embargos.



Em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (18), o especialista Daniel Vargas afirma que o feito se concretiza como uma “aprovação com louvor após o teste de fogo” . Desde o dia 16 de maio, quando o país registrou o primeiro caso da doença no Rio Grande do Sul , o Brasil estava em estado de alerta.



Vargas, que é professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) de Direito no Rio de Janeiro e lidera um grupo de pesquisas e projetos sobre clima e transição verde em São Paulo, explica que a erradicação da doença foi algo notável.



“Vários outros países têm lidado com este problema ao longo dos últimos anos, mas nenhum conseguiu num período tão curto de tempo e com tanta eficácia mostrar ao mundo como a coordenação público-privada é capaz, pelo menos até este momento, de evitar que o vírus que surja no ambiente comercial, se espalhe afetando outras produções”, afirma Vargas.