Recanto das Emas ganha Centro de Referência da Mulher Brasileira

Ibaneis pretende lançar mais três unidades nesta semana Renato Alves/Agência Brasília - 06/05/2025

O Recanto das Emas recebeu nesta terça-feira (6) um Centro de Referência da Mulher Brasileira. A nova unidade foi inaugurada para ampliar o atendimento a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade no Distrito Federal.

O espaço oferece atendimento gratuito e de portas abertas. Para receber apoio, basta que a mulher procure a unidade. São oferecidos serviços de apoio psicológico, orientação jurídica, capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho.

O centro tem 270 metros quadrados de área construída e conta com brinquedoteca, salas de atendimento, recepção, copa, espaços de convivência e estacionamento. O investimento na obra foi de cerca de R$ 1,7 milhão, com recursos federais e contrapartida do governo local.

Durante a inauguração, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância da iniciativa.

‌



“Estamos criando portas de entrada para as mulheres em situação de vulnerabilidade — e, mais importante ainda, portas de saída. Queremos que saiam daqui empregadas, orientadas, com condições dignas de trabalho, porque a independência financeira é o caminho para a segurança”, afirmou.

Mais inaugurações

Além do Recanto das Emas, o governo pretende inaugurar ainda nesta semana mais três centros de atendimento para mulheres. As unidades ficam no Sol Nascente, em São Sebastião e em Sobradinho II.

‌



Esses novos centros vão reforçar a rede de apoio junto com a Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia, que já funciona no Distrito Federal.

A Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia é diferente das novas unidades. No local, o atendimento é 24 horas e as mulheres em situação de risco podem contar com alojamento emergencial por até 48 horas.

‌



O espaço também oferece brinquedoteca, laboratório de informática, salas de aula e auditório. A proposta é garantir acolhimento imediato e dar suporte para a reconstrução da vida das vítimas de violência.

O governo pretende ampliar ainda mais a rede. Em possível nova parceria com o governo federal, há planos para instalar uma Casa da Mulher Brasileira tipo 1, do mesmo modelo da de Ceilândia, em Planaltina.

Novos serviços

Durante o evento, o governo também anunciou a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil no Recanto das Emas. A unidade vai atender crianças e adolescentes com transtornos mentais e problemas agravados pela pandemia.

O novo espaço vai substituir a atual estrutura existente na cidade e será instalado no Setor Hospitalar. O investimento previsto para a obra é de cerca de R$ 4,7 milhões.

Passe livre

O governador Ibaneis Rocha anunciou que vai assinar nesta quarta-feira (7) um decreto para garantir passe livre no transporte público às mulheres atendidas pelos centros de referência.

“Queremos garantir que todas as mulheres em situação de vulnerabilidade tenham as condições necessárias para reconstruir suas vidas, sem que a falta de transporte seja um obstáculo”, disse o governador.

