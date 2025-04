Ibaneis anuncia que metrô vai funcionar até 21h30 aos domingos no DF Medida começa a partir do Dia das Mães; passagens são gratuitas aos domingos desde março Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 18h37 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h36 ) twitter

Mudanças começam a valer a partir do Dia das Mães Tony Oliveira/Agência Brasília - 07.04.2021

O governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha (MDB) , anunciou nesta terça-feira (29) que o metrô vai começar a funcionar até 21h30 aos domingos a partir do Dia das Mães, 11 de maio. “Uma solução para quem depende do transporte público, seja para trabalhar ou aproveitar o dia com a família. Espero que todos façam bom uso!”, declarou.

Segundo o Metrô-DF, a ampliação do horário de funcionamento aos domingos é uma “demanda antiga” da população de Brasília. “Além de permitir que as famílias possam desfrutar mais tempo do dia de lazer, também é uma forma de incrementar o comércio, especialmente nos shoppings, que, neste período, também funcionam em horários especiais, incentivando, inclusive, o desenvolvimento da economia local”, completa.

Atualmente, o metrô funciona aos domingos de 7h às 19h. Com a mudança, os trens passam a rodar até mais tarde. O horário dos feriados continua o mesmo (7h às 19h). De segunda a sábado, o funcionamento é das 5h30 às 23h30.

Vai de Graça

No fim de fevereiro, Ibaneis anunciou o programa Vai de Graça, que garante a gratuidade no transporte público no Distrito Federal em domingos e feriados. Para acessar o transporte, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte, etc — para validar a passagem na catraca. Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que então vai validar a passagem.

‌



Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, o objetivo da medida foi atrair mais pessoas para o transporte público do DF. “O Vai de Graça, no médio e longo prazo, vai melhorar a economia, gerar emprego, micro empreendedorismo, tirar o carro da rua e vai permitir que a gente faça os ajustes necessários no nosso sistema de trânsito”, explica.

