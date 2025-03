Duas pessoas morrem depois de carro bater em árvore e pegar fogo no Distrito Federal Vítimas foram encontradas sem vida pelos bombeiros; acidente foi na DF-180 Brasília|Do R7, em Brasília 02/03/2025 - 16h24 (Atualizado em 02/03/2025 - 16h49 ) twitter

As duas vítimas ainda não foram identificadas Reprodução/CBMDF - 02.03.2025

O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) foi acionado na tarde deste domingo (2) depois que um carro bateu em uma árvore e pegou fogo na DF-180, Ponte Alta, sentido Samambaia, no Distrito Federal. Os agentes encontraram o veículo em chamas e duas pessoas já sem vida.

Segundo a corporação, ao avaliar a situação, os agentes localizaram a primeira vítima caída no chão, com múltiplas lesões e sem sinais vitais. A segunda vítima foi encontrada durante a extinção das chamas, dentro do carro, carbonizada.

As duas vítimas ainda não foram identificadas. A rodovia teve que ser interditada para que a ocorrência fosse atendida. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica que causou o acidente, mas a PCDF (Polícia Civil do DF) foi acionada e vai investigar o caso.

