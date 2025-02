Em 1° discurso no comando da Câmara, Motta cita Ulysses: ‘Ódio e nojo à ditadura’ Novo presidente da Câmara dos Deputados ainda fez alusão ao filme Ainda Estou Aqui Brasília|Do R7 01/02/2025 - 20h09 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h52 ) twitter

Hugo Mota ergue a Constituição repetindo gesto de Ulysses Guimarães, durante posse como presidente da Câmara Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 01.02.2025

Durante o primeiro discurso após assumir a presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) criticou, de forma veemente, a ditadura militar, parafraseando o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, em diversos momentos. Ele citou, por exemplo, uma das frases mais conhecidas de Ulysses: “Tenho ódio e nojo à ditadura”.

Ao criticar o que chamou de “super presidencialismo”, Motta citou a conhecida frase e disse: “Não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia”.

Após essa declaração, ele foi ovacionado por deputados governistas aos gritos de “sem anistia”, em referência a tentativa da oposição em perdoar os crimes dos condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Motta mencionou, ao menos, 28 vezes a palavra democracia em seu discurso.

Por fim, o novo presidente da Câmara disse “Ainda estamos aqui”, em referência ao filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, que conta a história do ex-deputado federal Rubens Paiva, cassado e morto durante a ditadura militar, e de sua família.

“Vamos fazer o que é certo, pelo bem do Brasil! O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil. Em harmonia com os demais poderes, encerro com uma mensagem de otimismo: Ainda estamos aqui”, concluiu.

Há algumas horas, ele foi eleito, pela primeira vez, para comandar a Casa, por 444 votos a favor. Ele se tornou o presidente mais jovem a assumir o posto, aos 35 anos.