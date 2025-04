‘Em 2026, vamos ganhar as eleições e subir a rampa do Palácio do Planalto’, diz Caiado Governador acredita que federação União Progressista vai ‘abrir leque’ para candidatura à Presidência Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 17h29 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h29 ) twitter

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 01/02/2025

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) afirmou, nesta terça-feira (29), que sua candidatura à Presidência da República será vencedora em 2026. A declaração ocorreu durante o lançamento da federação União Progressista, que aconteceu no Congresso Nacional.

“Temos dificuldades pela frente, mas quando se governa com honestidade, transparência, independência moral, se faz uma reforma administrativa, a diminuição da despesa da máquina publica, se constrói um país que a população toda espera e que não será mais futuro, será a realidade. Em 2026, vamos ganhar as eleições no país e vamos subir a rampa do Palácio do Planalto", declarou o governador.

Conforme Caiado, a federação abre portas com maior viabilidade de sua pré-candidatura, oficializada no início deste mês.

“Temos agora uma capacidade de ter uma amplitude muito maior de prefeituras, de lideranças dos estados, como governadores, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores. Isso vai expandir, vai abrir um leque enorme para eu poder caminhar por esse Brasil afora e dentro daquilo que realmente eu acredito que é o sentimento da população brasileira, que tem tudo a ver com a mudança”, explicou.

A União Progressista vai reunir 109 deputados federais, 14 senadores, cerca de 6 governadores, cerca de 1.400 prefeitos e 12 mil vereadores em todo o Brasil.

Ao ser questionado se sua candidatura poderia ser afetada por eventual apoio ou novo nome defendido pela ala do PP, Caiado declarou que o grupo vai trabalhar “unido”. "É lógico que as pretensões de todos são respeitadas, não está fazendo exclusividade. As pessoas quiserem também poderão se apresentar dentro da federação", contou.

