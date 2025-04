TRE-GO torna Ronaldo Caiado elegível novamente Tribunal tinha tornado Caiado inelegível por oito anos por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024 Brasília|Do R7 08/04/2025 - 21h59 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h32 ) twitter

Ronaldo Caiado voltou a estar elegível Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/11/2023

O TRE-GO (Tribunal Regional Eleitoral de Goiás) acatou, nesta terça-feira (8), um recurso da defesa do governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), e tornou o político elegível novamente. Caiado tinha ficado inelegível por oito anos, no fim do ano passado, por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024.

A decisão do TRE-GO desta terça foi unânime. O desembargador José Mendonça Carvalho Neto, relator do caso, entendeu que as ações de Caiado não comprometeram as eleições. O voto dele foi acompanhado pelos outros desembargadores.

O processo, movido por Fred Rodrigues (PL), derrotado na eleição para a prefeitura de Goiânia em 2024, acusa Caiado de ter usado o Palácio das Esmeraldas, sede do governo, para promover eventos em apoio ao prefeito eleito, Sandro Mabel (União). Os eventos ocorreram nos dias 7 e 9 de outubro, após o primeiro turno, e reuniram vereadores eleitos e lideranças políticas locais.

Apesar de ter entendido que os eventos não comprometeram as eleições, o relator entendeu que houve condutas não permitidas por lei, por isso, aplicou multa a Caiado ao prefeito Sandro Mabel.

Ronaldo Caiado disse que recebeu a decisão com respeito e tranquilidade. “Recebi com muito respeito e tranquilidade a decisão desta terça-feira (8/4) do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) que reformou a decisão de primeira instância sobre minha conduta durante o pleito municipal de 2024. Minha trajetória é de absoluto respeito às leis do nosso país e seguirei sempre neste caminho”, disse.

Eleições 2026

Caiado lançou a pré-candidatura à Presidência da República na sexta-feira (4) em evento no Centro de Convenções de Salvador. Ele já foi deputado federal e senador da República. Em 1989, nas primeiras eleições depois da redemocratização, também foi candidato à Presidência.

