Em alegações finais, Braga Netto se diz inocente, critica Moraes e pede absolvição A defesa disse ainda que sua prisão 'é desnecessária, ilegal e desrespeitosa' Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 19h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h12 )

Em alegações finais enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro Walter Braga Netto afirmou que é inocente, que o ministro Alexandre de Moraes não é imparcial e pediu absolvição da ação sobre golpe de Estado.

Segundo a defesa, provas ilícitas foram usadas contra o general Braga Netto. “A acusação contra ele praticamente se resume à ilícita delação de Mauro Cid e a prints adulterados de WhatsApp”, dizem os advogados no documento.

A defesa disse ainda que sua prisão “é desnecessária, ilegal e desrespeitosa com os seus mais de 40 anos de serviços ao serviços ao Brasil”.

Braga Netto está preso desde 14 de dezembro sob a alegação de que ele teria tentado “interferir nas investigações sobre tentativa de golpe de Estado”. O militar é um dos réus no processo.

Ataque às urnas e Plano

A defesa também informou que Braga Netto sempre respeitou o processo eleitoral e, na época dos fatos, integrava o PL já pensando nas próximas eleições.

Além disso, que não teve participação no suposto plano denominado “Punhal Verde Amarelo” nem entregou dinheiro ao tenente-coronel Mauro Cid.

‘O conjunto probatório exclui qualquer ilicitude no referido encontro e não demonstra minimamente a ocorrência da suposta entrega de dinheiro. Nem mesmo a palavra do delator sustenta essa hipótese, como erroneamente quer fazer crer a acusação, e isso será demonstrado a seguir". disse a defesa.

Delação problemática

A defesa chamou a delação de mauro Cis como a “delação mais problemática da história do Judiciário brasileiro”.

Recapitulando a controversa trajetória, Mauro Cid celebrou acordo de colaboração premiada com a PF no mês agosto de 2023, após quase quatro meses de prisão e depois de suportar medidas restritivas que, por exemplo, o proibiam de se comunicar com sua esposa e receber visitas de seu pai”, afirmou o advogado.

Logo depois, segundo a defesa, em apenas três únicos dias, a PF engendrou tratativas com Mauro Cid, analisou a pertinência de sua proposta de colaboração, negociou as cláusulas do seu acordo, firmou termo de confidencialidade, colheu seis depoimentos do delator sobre mais de nove fatos distintos, pactuou benefícios, assinou o termo de colaboração.

Com as alegações finais, o relator do caso,ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do núcleo 1 na Primeira Turma do STF. OR7apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.

PGR defendeu condenação de todos os réus

A PGR (Procuradoria-Geral da República) já apresentou as alegações finais em julho.

No parecer, o procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a condenação dos oito acusados e disse que Bolsonaro foi o “principal articulador e maior beneficiário” das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país.

