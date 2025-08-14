Augusto Heleno diz ao STF que nunca se envolveu em ‘desvios de conduta’ e pede absolvição Defesa afirma que general não participou ou mesmo tinha conhecimento de qualquer empreitada criminosa Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/08/2025 - 20h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h08 ) twitter

Não havia clima para fazer pregação política no GSI, garantiu o general Augusto Heleno Ton Molina/STF - 10.06.2025

O general da reserva Augusto Heleno afirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal), em alegações finais, que nunca, em sua vida profissional, esteve envolvido em qualquer apuração sobre desvios de conduta durante o período militar. Além disso, pediu para ser absolvido da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado.

Com as alegações finais, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do Núcleo 1 na Primeira Turma do STF. O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.

“Nunca respondeu à Comissão da Verdade ou a qualquer outra instância de investigação de atos cometidos no citado interregno da vida nacional”, disse a defesa.

Os advogados também apontaram, no documento, que Heleno não participou ou mesmo tinha conhecimento de qualquer empreitada criminosa.

Para a defesa, ainda que se reconheça sua participação na suposta trama golpista, tal participação se deu de forma manifestamente secundária.

“Uma análise detida dos fatos narrados na denúncia revela que a conduta do General, então Ministro do GSI, foi meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional, não havendo elementos que indiquem relevância causal de sua atuação para o êxito da empreitada criminosa”, ressaltaram.

PGR defendeu condenação

A PGR (Procuradoria-Geral da República) já apresentou as alegações finais em julho.

No parecer, o procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a condenação dos oito acusados e disse que Bolsonaro foi o “principal articulador e maior beneficiário” das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país.

