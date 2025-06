Em meio a articulação do Brasil, FAB diz estar de ‘prontidão’ para resgatar brasileiros em Israel Resgate depende de tratativa diplomática devido ao fechamento do espaço aéreo na região israelense Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília, e Luís Augusto Evangelista, da RECORD 15/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 15/06/2025 - 14h29 ) twitter

FAB diz aguardar tratativas diplomáticas José Cruz/Agência Brasil

Em meio ao conflito entre Israel e Irã, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou neste domingo (15) que está de prontidão para o resgate de brasileiros na região israelense. Entretanto, como o espaço aéreo de Israel segue fechado, o governo brasileiro aguarda as tratativas diplomáticas conduzidas pelo Itamaraty antes de dar início a missão.

“Prontos para enviar um avião assim que o espaço aéreo for liberado”, informou à RECORD. O espaço aéreo israelense está fechado desde o último dia 12, quando Israel realizou um ataque contra o Irã, tendo, principalmente, como alvo um programa nuclear.

Neste sábado (14), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira , conversou neste com o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, para abrir uma rota de retirada das comitivas de políticos brasileiros em Israel após o início dos conflitos com o Irã.

Em nota, o Itamaraty afirmou que tenta uma viagem das autoridades estaduais e municipais por terra até a fronteira com a Jordânia, assim que as condições de segurança em Israel permitirem.

‌



Segundo a pasta, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel, sendo a maior parte da comunidade binacional. Já no Irã, os brasileiros são de pouco menos de 190 pessoas.

“A Embaixada do Brasil em Teerã está à disposição para eventuais demandas desses nacionais. Da mesma forma, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta o eventual apoio solicitado”, pontuou.

‌



