Saiba por que ministros foram votar no Senado com boné: ‘O Brasil é dos brasileiros’ Ideia veio de um eleitor de São Paulo. Alexandre Padilha pediu para Sidônio Palmeira criar a frase estampada em bonés Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 01/02/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministros e senadores petistas usam boné estampado: "O Brasil é dos brasileiros" Reprodução/Instagram/@padilhando

Os ministros exonerados do governo Luiz Inácio Lula da Silva apareceram para votar na eleição da mesa diretora do Senado com um apetrecho diferente: um boné com os dizeres “O Brasil é dos brasileiros”. A ideia veio de um cidadão de São Paulo que interpelou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais.

Padilha, Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Juscelino Filho (Comunicações), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Camilo Santana (Educação), André Fufuca (Esportes), Luiz Marinho (Trabalho), Celso Sabino (Turismo) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além do senador Jacques Wagner, usaram o boné.

Confira a explicação de Padilha:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo Padilha, ele encontrou um eleitor no Parque Arariba, em São Paulo, que o cobrou: “Ministro, não é possível! A gente usando boné de presidente de outros países. [...] Bora botar um boné do Brasil”, lembrou.

‌



Padilha, então, pediu para Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação, bolar uma frase.

Não é resposta a Trump, diz Padilha

Apesar de a ideia ser também uma marca do governo de Donald Trump, que usa um chapéu estampado (Torne a América grande novamente, em tradução livre), ele garantiu que o gesto não é uma alfinetada ou resposta para o presidente norte-americano.

“Aqui ninguém bate continência para bandeira de outros países, não”, resumiu Padilha.