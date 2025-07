Em reação à concorrência chinesa, governo lança incentivo a carros produzidos no Brasil Programa faz parte do Mover e pode zerar IPI; potência do motor e tipo de combustível também influenciarão na alíquota Brasília|Do R7, em Brasília 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

Lula recebeu vice-presidente executiva da BYD e CEO da BYD nas Américas, Stella Li, em dezembro Ricardo Stuckert/Presidência da República - 02.12.2024

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta quinta-feira (10) o programa Carro Sustentável, que prevê redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos menos agressivos ao meio ambiente.

A expectativa do Executivo é zerar o IPI em alguns casos.

A iniciativa busca incentivar a produção nacional de automóveis, em meio ao crescimento das vendas de marcas chinesas no Brasil.

A BYD, uma das principais empresas responsáveis por puxar o movimento chinês, tornou-se em maio a quarta maior marca em termos de vendas.

RESUMO DA NOTÍCIA Governo lança programa Carro Sustentável para incentivar veículos produzidos no Brasil.

Redução do IPI visando carros mais eficientes e com menor impacto ambiental.

Critérios de redução incluem eficiência energética, desempenho estrutural e uso de combustíveis sustentáveis.

Montadoras devem atender requisitos específicos para obter vantagens fiscais no programa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Carro Sustentável faz parte do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação), que entrou em vigor no ano passado e prevê uma tributação diferenciada para veículos mais eficientes em termos energéticos, com menor impacto ambiental e fabricados no Brasil.

A lei do Mover previa que o governo federal teria de definir alíquotas de IPI para veículos sustentáveis com base em atributos como eficiência energética, desempenho estrutural, tecnologias assistivas à direção, reciclabilidade e até a fonte de energia utilizada pelo veículo.

A metodologia, segundo a lei, será baseada em um sistema que dará vantagens fiscais para quem produzir ou adquirir veículos com menor impacto ambiental.

Por exemplo: veículos que se destacarem em eficiência energética poderão ter redução de até 2 pontos percentuais no IPI, enquanto aqueles com melhor desempenho estrutural e tecnologias que auxiliem na direção contarão com redução de 1 ponto percentual.

Outros fatores

Para carros que atendam a critérios de reciclabilidade, a diferença pode chegar a 2 pontos percentuais.

Além disso, fatores como a potência do motor, a pegada de carbono na fabricação e o tipo de combustível (como etanol ou energia elétrica) também influenciarão na definição da alíquota.

A lei ainda permite que a diferenciação do imposto seja progressiva ao longo do tempo, acompanhando os avanços tecnológicos do setor.

Veículos híbridos que utilizem exclusivamente etanol ou que sejam flex (gasolina e etanol) também poderão ter uma vantagem de até 3 pontos percentuais na alíquota do IPI, em comparação a modelos convencionais da mesma categoria.

Foco na produção nacional

Outro critério para ter direito à redução é a fabricação do veículo no Brasil.

A lei do Mover estabelece que etapas fabris devem ser realizadas no país, o que busca estimular a cadeia automotiva nacional, a geração de empregos e o fortalecimento da indústria verde.

Montadoras interessadas poderão registrar versões de modelos como “sustentáveis” no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Para isso, precisarão comprovar que o automóvel atende a requisitos como eficiência energético-ambiental, reciclabilidade, etapas fabris nacionais e classificação específica da categoria.

A regulamentação detalhada da redução de IPI ainda depende de atos do Poder Executivo.

Além disso, a lei do Mover determina que seja feita uma avaliação do impacto fiscal para garantir que as novas alíquotas sejam compatíveis com as regras fiscais em vigor.

A partir de 2027, as externalidades negativas e positivas do setor — como emissões de poluentes — deverão ser quantificadas e compensadas, inclusive por meio de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

