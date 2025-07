Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Redução de imposto dependerá de metas de emissão e até reciclabilidade dos materiais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Freepik/Reprodução

A ideia não é nova e está em estudo entre o Ministério da Economia, Casa Civil e a Presidência, que é oferecer impostos mais baixos em troca de motores mais eficientes. O R7-Autos Carros teve contato com vários executivos da indústria nas últimas semanas que afirmam que a discussão entre governo e entidades como a Anfavea está em curso. O chamado “IPI Verde” vem sendo discutido com foco em um possível desconto para veículos eficientes e com menos emissões.

Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Freepik/Reprodução

O Programa Carro Sustentável, outro possível nome para essa ideia poderá reduzir o imposto sobre produto industrializado para tornar os automóveis mais baratos no Brasil.

Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Freepik/Reprodução

Mas haverá um outro lado. Veículos com motor mais potente, turbinados, Importados e esportivos por exemplo ficarão mais caros se a ideia de fato for aprovada. Para essa proposta além do motor mais eficiente, a montadora terá que atender índices de reciclabilidade dos materiais empregados na produção e também a eficiência energética.

Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Freepik/Reprodução

Para o programa Mover o governo prevê R$ 3,8 bilhões em financiamento até o final deste ano e R$ 3,9 em 2026.

‌



Ficará mais barato?

‌



Atualmente os carros de entrada pagam 7% de IPI e se enquadram modelos como Renault Kwid, Citroën C3 Live, Peugeot 208 Active, Fiat Mobi entre outros e a redução poderia chegar a cerca de R$ 5 mil. Assim um Citroën C3 Live de R$ 81 mil poderia custar R$ 76 mil por exemplo.

Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Freepik/Reprodução

Mas vale lembrar que essa ideia já havia sido prevista quando o projeto Mover foi apresentado. Na ocasião, para ter acesso a financiamentos como os do BNDES, o governo condicionou a indústria ao desenvolvimento de uma matriz mais limpa para os veículos nacionais. Dentro desse âmbito, veículos menores e menos potentes poderão ter incentivos fiscais mas a ideia ainda está em discussão entre associações de fabricantes e o governo.

‌



Governo prepara IPI reduzido para carros “eficientes”: veja como vai funcionar Governo Federal/Reprodução

De toda forma, seria mais uma reedição do IPI reduzido que na virada para os anos 1990 criou a legislação que deu origem ao programa “Carro Popular”. A ideia foi utilizada novamente no governo Lula nos anos 2000 e agora volta à discussão com um perfil mais abrangente que pode tornar os carros um pouco mais acessíveis ao trabalhador médio.

RENAULT KWID OUTSIDER 2026: vale R$ 85 mil? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.