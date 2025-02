Embaixada da França terá programação gratuita de filmes de Alain Delon às quartas-feiras ‘Gângsters de Casaca’, ‘A Tulipa Negra’ e ‘Jaula Amorosa” serão exibidos até o fim de fevereiro Brasília|Do R7, em Brasília 11/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programação é gratuita Divulgação/ Embaixada da França

A Embaixada da França exibirá filmes do astro franco-suiço Alain Delon, todas as quartas-feiras de fevereiro, na sala Le Corbusier, em Brasília. A sessão é uma homenagem ao artista europeu que fez sucesso na década de 1960 e 1980.

A programação reúne longas como “Gângsters de Casaca”, “A Tulipa Negra”, e “Jaula Amorosa”. A entrada é gratuita.

A primeira sessão acontece nesta quarta (12), com o filme “Gângsters de Casaca”. O longa conta a história do ladrão Charles, que despreza os planos de viver uma vida tranquila e longe do crime, após ser libertado da prisão. A classificação é de 12 anos.

A programação continua no dia 19, com “A Tulipa Negra”, uma aventura que se passa em 1789, com a Revolução Francesa em andamento. Dois irmãos gêmeos, de personalidades diferentes causam confusões, quando o irmão mais ingênuo fica no lugar do outro que se tornou o famoso Tulipa Negra.

‌



Para fechar a mostra, a Embaixada exibirá “Jaula Amorosa”. A história mostra que um chefe de máfia descobre que Marc é amante de sua esposa, e pretende matá-lo. Durante o filme, Marc descobrirá que nem tudo é o que parece e que ele pode estar no meio de um jogo em busca de vingança.

Alain Delon

Delon se consagrou ator ainda jovem entre as décadas de 1960 e 1980. Conhecido pela sua versatilidade, o artista se reinventava e interpretava personagens complexos, heroicos e inesquecíveis. Antes de morrer, ele deixou 90 obras cinematográficas que até hoje fazem sucesso na Europa.

‌



Serviço

Onde: Le Corbusier - Embaixada da França

Quando: todas as quartas-feiras de fevereiro

‌



Horário: 19h

Valor: Gratuito