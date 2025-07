Embraer fecha venda de 45 aeronaves à Dinamarca em acordo de R$ 21,8 bilhões ‘É a maior encomenda a um único fabricante desde 1996′, afirmou Geraldo Alckmin nas redes sociais Brasília|Do R7 14/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h35 ) twitter

Embraer é hoje a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo Embraer/Divulgação

A Embraer anunciou a venda de 45 jatos para a SAS (Scandinavian Airlines), da Dinamarca. O contrato está avaliado em R$ 21,8 bilhões, sendo uma das maiores negociações da história da fabricante brasileira.

As primeiras entregas estão previstas para o fim de 2027, com remessas adicionais ao longo de quatro anos. O modelo adquirido é da família E2, que opera com 100% de combustível sustentável de aviação (SAF) e é certificado para voar com blends de até 50% desse tipo de combustível.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, comentou o acordo nas redes sociais. “É a maior encomenda a um único fabricante desde 1996. Mesmo diante dos desafios para o comércio internacional, a Embraer segue abrindo mercados, gerando emprego e renda.”

A Embraer acaba de fechar a venda de 45 jatos E195-E2, além do direito de compra de mais 10 aeronaves do mesmo modelo, para a Scandinavian Airlines, uma operação de R$ 21,8 bi. Esta é a maior encomenda a um único fabricante desde 1996, por parte dessa grande companhia aérea.… pic.twitter.com/fCJyIhDfcP — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) July 2, 2025

Segundo o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, a aeronave é inovadora em termos de eficiência, desempenho e conforto para os passageiros.“Estamos confiantes de que essas aeronaves vão desempenhar um papel crucial na estratégia de renovação e expansão da frota da SAS, apoiando seus planos de crescimento e aprimorando suas capacidades operacionais.”

Trump

A Embraer sentiu de imediato as medidas tarifárias impostas pelo presidente americano ao Brasil. As ações da fabricante (EMBR3) caíram nesta quarta-feira (9) logo após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs uma taxação de 50%. O papel da fabricante brasileira recuou 3,62%, e foi negociado a R$ 78,21.

A fabricante brasileira, que exporta aviões para os Estados Unidos, poderá se beneficiar, no entanto, da exceção aplicada às empresas que produzem em território americano. A empresa possui instalações industriais nos EUA, como a produção do modelo A-29 Super Tucano, Jacksonville, além da linha de produção dos jatos executivos da linha Phenom, produzidos em Melbourne, na Flórida.

Já os jatos comerciais E175, exportados em grande quantidade para a aviação regional dos EUA, são da linha de montagem de São José dos Campos (SP). A Embraer aguarda o desenrolar das medidas e eventuais negociações entre os governos brasileiro e americano.

A Embraer tem repetido que, caso a tarifa seja aplicada, ela será repassada integralmente às companhias aéreas. Em março, Aengus Kelly, CEO da AerCap, a maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, já havia comentado os reflexos das tarifas impostas por Trump ao mundo.

Sobre a Embraer

Criada em 1969 com apoio do Governo Federal, a Embraer é hoje a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e líder no segmento de até 130 assentos. A empresa já entregou mais de 8 mil aeronaves, emprega cerca de 18 mil colaboradores e, para atender à demanda global, mantém unidades industriais, escritórios e centros de distribuição de peças e serviços nas Américas, África, Ásia e Europa.

