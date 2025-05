EUA citam favelas e 4 cidades do DF como áreas a serem evitadas no Brasil por risco de sequestro Texto da Embaixada dos Estados Unidos diz que atividades de gangues e crime organizado são generalizadas no país Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h36 ) twitter

Ceilândia é citada por Embaixada dos EUA como local a ser evitado Joel Rodrigues/Agência Brasília - 3.2.2021

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um texto nesta sexta-feira (30) com orientações de viagem para o Brasil e recomenda aos turistas que evitem alguns locais do país. O órgão pede que os norte-americanos não viajem “por qualquer motivo” para favelas, vilas ou comunidades nem para quatro regiões administrativas do Distrito Federal: Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.

A embaixada sugere aos viajantes exercer “maior cautela no Brasil devido ao crime e sequestro” e diz que “algumas áreas apresentam risco maior”. “Crimes violentos, incluindo assassinato, roubo à mão armada e roubo de carros, podem ocorrer em áreas urbanas, de dia e de noite. Houve um sequestro com pedido de resgate de viajantes dos EUA”, diz o texto da embaixada.

“A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro”, completa o comunicado do órgão.

Ainda segundo a embaixada, “criminosos visam estrangeiros por meio de aplicativos de namoro ou em bares antes de drogar e roubar suas vítimas”. O órgão acrescenta que “funcionários do governo dos EUA são aconselhados a não usar ônibus municipais no Brasil devido ao sério risco de roubo e agressão, especialmente à noite”.

Locais que devem ser evitados

A embaixada diz que, “devido ao crime”, não é recomendável visitar os seguintes locais:

Qualquer lugar dentro de 160 km/100 milhas das fronteiras terrestres do Brasil com a Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Esta restrição não se aplica ao Parque Nacional do Iguaçu ou ao Parque Nacional do Pantanal;

Desenvolvimentos habitacionais informais, como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados, a qualquer momento;

“Cidades Satélites” de Brasília à noite. Isso inclui Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá.

Com relação às favelas, a embaixada diz que os turistas devem evitar inclusive visitas guiadas. “Nem as empresas de turismo nem a polícia podem garantir sua segurança ao entrar nessas comunidades. Mesmo em áreas que a polícia ou os governos locais consideram seguras, a situação pode mudar rapidamente”, pontua.

“Embora alguns desenvolvimentos habitacionais informais tenham limites claros, outras áreas podem ser menos óbvias e podem ser identificadas por condições de superlotação, pobreza ou construção irregular. Exerça cautela perto dessas comunidades, pois os confrontos entre gangues e a polícia às vezes se estendem além dos limites dessas áreas”, continua a embaixada.

Sobre as quatro cidades do Distrito Federal, o órgão do governo norte-americano diz que “dado os riscos de crime, funcionários do governo dos EUA que trabalham no Brasil devem obter autorização especial para viajar para as regiões administrativas de Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá entre 18h e 6h”.

