Entenda em sete pontos o pacote do governo para reagir ao tarifaço dos EUA Plano Brasil Soberano prevê crédito, incentivos fiscais e abertura de mercados para reduzir efeitos da tarifa de 50% imposta pelos EUA Brasília|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo apresenta o Plano Brasil Soberano para mitigar impactos de tarifa de 50% dos EUA.

Inclui linha de crédito de até R$ 30 bilhões e diferimento de tributos federais para empresas afetadas.

Expansão do programa Reintegra e prorrogação do Drawback para facilitar exportações.

Intensificação da diplomacia comercial e compras governamentais para fortalecer a produção interna. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na assinatura do Brasil Soberano, Lula não deixou o discurso ideológico de lado e criticou Trump Ricardo Stuckert/PR - 13.08.2025

O governo federal apresentou, na quarta-feira (13), o Plano Brasil Soberano, pacote de medidas voltado a empresas afetadas pela tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras.

O objetivo, segundo o governo, é proteger empregos, diversificar mercados e reforçar a competitividade da indústria nacional.

Apesar de todo o problema relacionado à tarifa e ao relacionamento com o governo de Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuou a usar o discurso ideológico e de desafio.

“Quero dizer para os empresários e para os trabalhadores que a gente vai tentar fazer o que estiver no nosso alcance para minimizar o problema criado. Vamos continuar vendendo as coisas que os EUA não querem comprar, nós vamos procurar outros países”, discursou o petista.

Confira os sete principais pontos do programa

Linha de crédito especial

Serão disponibilizados até R$ 30 bilhões em financiamentos via Banco do Brasil e BNDES, com juros mais baixos, voltados às empresas prejudicadas pelo tarifaço.

As prioridades serão por dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados.

As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito. Isso estará condicionado à manutenção do número de empregos.

Diferimento de tributos federais

Empresas exportadoras poderão adiar por dois meses o pagamento de impostos federais, aliviando temporariamente o fluxo de caixa.

Entenda em 6 pontos o tarifaço de Trump sobre o Brasil

Reintegra ampliado

O programa que devolve parte dos tributos pagos na exportação terá alíquotas elevadas para até 3,1% (médias e grandes empresas) e 6% (micro e pequenas).

“Na área da indústria teremos o Reintegra. Para a pequena empresa, as micro e pequenas, já tinham [acesso à medida]. Agora as que exportam para os Estados Unidos terão esse acesso. Vão ser 3% de retorno dos impostos pagos”, explicou o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Prorrogação do Drawback

O prazo para exportações com isenção ou suspensão de impostos sobre insumos importados será estendido por um ano.

Alckmin também falou sobre o assunto. “Aquilo que importo eu não pago imposto, mas se frustro a minha exportação, eu teria que pagar o imposto do que importei, além de multas e sanções. O senhor está prorrogando por mais um ano o drawback”, citou.

Fortalecimento do Fundo de Garantia à Exportação (FGE)

O governo promete uma reforma estrutural no fundo para melhorar as garantias oferecidas nas operações externas.

Haverá também aportes adicionais de R$ 1,5 bilhão no Fundo Garantidor do Comércio Exterior (FGCE), de R$ 2 bilhões no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), do BNDES, e R$ 1 bilhão no Fundo de Garantia de Operações (FGO), do Banco do Brasil, voltados prioritariamente ao acesso de pequenos e médios exportadores.

Compras governamentais

União, estados e municípios poderão adquirir produtos afetados pelo tarifaço, ajudando a evitar perdas e estimular a produção interna.

“De forma extraordinária, por ato infralegal, União, Estados e Municípios poderão fazer compras para seus programas de alimentação (para merenda escolar, hospitais etc) por meio de procedimento simplificado e média de preço de mercado, garantidos a transparência e o controle dos processos. A medida vale apenas para produtos afetados pelas sobretaxas unilaterais”, explica o texto do governo.

Diplomacia comercial

O plano prevê intensificação das negociações bilaterais e no Mercosul, com foco na abertura de novos mercados, incluindo União Europeia, Índia e países dos Brics.

“O Brasil também reforça seu compromisso com o multilateralismo, por meio de sua atuação na OMC (Organização Mundial do Comércio)”, conclui o comunicado.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual é o objetivo do Plano Brasil Soberano apresentado pelo governo federal? O objetivo do Plano Brasil Soberano é proteger empregos, diversificar mercados e reforçar a competitividade da indústria nacional, em resposta à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras. Quais medidas financeiras estão sendo oferecidas para as empresas afetadas pela tarifa? Serão disponibilizados até R$ 30 bilhões em financiamentos via Banco do Brasil e BNDES, com juros mais baixos, priorizando empresas que dependem das exportações para os EUA, considerando o tipo de produto e o porte da empresa. Como as pequenas e médias empresas podem acessar o crédito? As pequenas e médias empresas poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito, desde que mantenham o número de empregos. O que é o diferimento de tributos federais e como ele beneficiará as empresas exportadoras? O diferimento de tributos federais permitirá que empresas exportadoras adiem por dois meses o pagamento de impostos, aliviando temporariamente o fluxo de caixa. Como será ampliado o programa Reintegra? O programa Reintegra, que devolve parte dos tributos pagos na exportação, terá alíquotas elevadas para até 3,1% para médias e grandes empresas e 6% para micro e pequenas empresas que exportam para os Estados Unidos. Qual é a prorrogação do Drawback e como isso afetará as exportações? O prazo para exportações com isenção ou suspensão de impostos sobre insumos importados será estendido por um ano, evitando que empresas paguem impostos sobre insumos caso suas exportações não se concretizem. O que o governo planeja fazer para fortalecer o Fundo de Garantia à Exportação? O governo promete uma reforma estrutural no fundo para melhorar as garantias nas operações externas, além de aportes adicionais de R$ 1,5 bilhão no Fundo Garantidor do Comércio Exterior, R$ 2 bilhões no Fundo Garantidor para Investimentos do BNDES e R$ 1 bilhão no Fundo de Garantia de Operações do Banco do Brasil. Como as compras governamentais podem ajudar as empresas afetadas pela tarifa? A União, estados e municípios poderão adquirir produtos afetados pela tarifa, ajudando a evitar perdas e estimulando a produção interna, por meio de um procedimento simplificado e garantido a transparência e controle dos processos. Qual é a estratégia de diplomacia comercial do governo em relação ao plano? O plano prevê a intensificação das negociações bilaterais e no Mercosul, com foco na abertura de novos mercados, incluindo a União Europeia, Índia e países dos Brics, além de reforçar o compromisso do Brasil com o multilateralismo na OMC.

