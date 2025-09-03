Entenda programa lançado pelo Ibama para estimular turismo e conservação da fauna silvestre
Portaria foi publicada nesta quarta no Diário Oficial; Caminhos da Biodiversidade quer gerar renda para comunidades locais
O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) publicou nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial da União portaria que cria um programa para estimular o turismo ecológico e a conservação da fauna silvestre. Chamado de Caminhos da Biodiversidade, o Programa Nacional de Observação de Vida Silvestre de Base Comunitária pretende valorizar a cultura de comunidades e gerar renda para os moradores a partir de práticas sustentáveis.
De acordo com o Ibama, o programa vai estimular estados e municípios a elaborarem Planos de Observação de Fauna Silvestre em Vida Livre, envolvendo comunidades tradicionais e instituições de pesquisa. A proposta é integrar conservação ambiental, educação, inclusão social e desenvolvimento econômico em todos os biomas do país.
Entre as metas do programa estão:
- incentivar o turismo de observação como instrumento de conservação;
- combater o tráfico de animais silvestres;
- fortalecer a participação de grupos sociais vulnerabilizados nas políticas ambientais;
- apoiar projetos de proteção de espécies ameaçadas, endêmicas e migratórias; e
- promover a sociobioeconomia por meio do engajamento das comunidades locais.
Os locais prioritários para a implementação do programa serão mapeados a partir de áreas de ocorrência de espécies migratórias, projetos de conservação e pontos já utilizados para a observação de vida silvestre.
A coordenação nacional ficará a cargo da Diretoria de Biodiversidade e Florestas, em Brasília, por meio do Serviço de Atividades da Sociobioeconomia. Também foi criado um Comitê Técnico Permanente, formado por representantes das superintendências estaduais, que será responsável pelo assessoramento técnico e pela execução das ações do programa.
De acordo com a portaria, está prevista ainda a criação de instrumentos de certificação para reconhecer e valorizar iniciativas comunitárias de turismo sustentável que integrem o Caminhos da Biodiversidade.
