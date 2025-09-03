Entenda programa lançado pelo Ibama para estimular turismo e conservação da fauna silvestre Portaria foi publicada nesta quarta no Diário Oficial; Caminhos da Biodiversidade quer gerar renda para comunidades locais Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 11h48 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Ibama lançou o programa Caminhos da Biodiversidade, visando estimular o turismo ecológico e conservar a fauna silvestre.

O objetivo é valorizar a cultura local e gerar renda através de práticas sustentáveis nas comunidades.

Serão elaborados Planos de Observação de Fauna Silvestre, envolvendo comunidades tradicionais e instituições de pesquisa.

O programa contará com a criação de instrumentos de certificação para iniciativas de turismo sustentável que se alinhem aos seus objetivos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Programa pretende fortalecer renda e bioeconomia em comunidades Ibama/RS - Arquivo

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) publicou nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial da União portaria que cria um programa para estimular o turismo ecológico e a conservação da fauna silvestre. Chamado de Caminhos da Biodiversidade, o Programa Nacional de Observação de Vida Silvestre de Base Comunitária pretende valorizar a cultura de comunidades e gerar renda para os moradores a partir de práticas sustentáveis.

De acordo com o Ibama, o programa vai estimular estados e municípios a elaborarem Planos de Observação de Fauna Silvestre em Vida Livre, envolvendo comunidades tradicionais e instituições de pesquisa. A proposta é integrar conservação ambiental, educação, inclusão social e desenvolvimento econômico em todos os biomas do país.

Entre as metas do programa estão:

incentivar o turismo de observação como instrumento de conservação;

combater o tráfico de animais silvestres;

fortalecer a participação de grupos sociais vulnerabilizados nas políticas ambientais;

apoiar projetos de proteção de espécies ameaçadas, endêmicas e migratórias; e

promover a sociobioeconomia por meio do engajamento das comunidades locais.

Os locais prioritários para a implementação do programa serão mapeados a partir de áreas de ocorrência de espécies migratórias, projetos de conservação e pontos já utilizados para a observação de vida silvestre.

‌



A coordenação nacional ficará a cargo da Diretoria de Biodiversidade e Florestas, em Brasília, por meio do Serviço de Atividades da Sociobioeconomia. Também foi criado um Comitê Técnico Permanente, formado por representantes das superintendências estaduais, que será responsável pelo assessoramento técnico e pela execução das ações do programa.

De acordo com a portaria, está prevista ainda a criação de instrumentos de certificação para reconhecer e valorizar iniciativas comunitárias de turismo sustentável que integrem o Caminhos da Biodiversidade.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo do programa Caminhos da Biodiversidade criado pelo Ibama?

O programa Caminhos da Biodiversidade tem como objetivo estimular o turismo ecológico e a conservação da fauna silvestre, valorizando a cultura de comunidades locais e gerando renda para os moradores por meio de práticas sustentáveis.

‌



Como o programa pretende envolver as comunidades locais?

O programa vai estimular estados e municípios a elaborarem Planos de Observação de Fauna Silvestre em Vida Livre, envolvendo comunidades tradicionais e instituições de pesquisa, integrando conservação ambiental, educação, inclusão social e desenvolvimento econômico em todos os biomas do país.

Quais são as metas do programa Caminhos da Biodiversidade?

As metas incluem mapear locais prioritários para a implementação do programa, com base em áreas de ocorrência de espécies migratórias, projetos de conservação e pontos já utilizados para a observação de vida silvestre.

Quem será responsável pela coordenação do programa?

A coordenação nacional ficará a cargo da Diretoria de Biodiversidade e Florestas, em Brasília, por meio do Serviço de Atividades da Sociobioeconomia. Um Comitê Técnico Permanente, formado por representantes das superintendências estaduais, será responsável pelo assessoramento técnico e pela execução das ações do programa.

O que mais está previsto na portaria do programa?

A portaria prevê a criação de instrumentos de certificação para reconhecer e valorizar iniciativas comunitárias de turismo sustentável que integrem o Caminhos da Biodiversidade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp