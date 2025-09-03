Ex-ministro da Defesa foi alvo de críticas de apoiadores de golpe, diz defesa Segundo o advogado, Paulo Sérgio Nogueira sofreu ataques virtuais pela ‘sabida postura democrática’ do militar Brasília|Do R7 03/09/2025 - 11h36 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, é defendido por seu advogado diante de críticas de apoiadores de um golpe.

O advogado afirma que Nogueira sempre se opôs a medidas de exceção e colaborou para manter a estabilidade institucional.

Defesa ressalta que as acusações contra o ex-ministro são infundadas e que ele não esteve envolvido em atividades ilícitas.

Nogueira foi alvo de ataques virtuais e sua postura foi vista como contrária a ações irregulares durante tensões políticas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paulo Sérgio foi ministro da Defesa no governo Bolsonaro Fellipe Sampaio/STF/Arquivo

O advogado Andrew Fernandes, que representa Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro, contestou as acusações e reafirmou a postura “democrática” do cliente, além do posicionamento contrário ao golpe de Estado.

“Ele atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Ele não fazia parte dessa organização criminosa”, afirmou na sustentação oral no julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (3).

O advogado ainda destacou a postura do ex-ministro durante os episódios de tensão. “Ele se manifestou totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Atuou para garantir unidade e disciplina, para que nenhum comandante levantasse qualquer proposta irregular. Na reunião do dia 14 de dezembro, ele deixou claro que todos deveriam falar a mesma língua e se opor a qualquer tentativa de medida extraordinária.”

Fernandes ainda afirmou que o então ministro temia que “lideranças isoladas” poderiam tomar decisões para comprometer a estabilidade institucional. “O receio do general Paulo Sérgio era justamente evitar que alguma liderança isolada tomasse decisões que pudessem comprometer a estabilidade institucional. Ele sempre atuou com responsabilidade, honrando a memória de Caxias e a unidade das Forças Armadas, contrário a qualquer mudança de exceção.”

‌



Ataques

Segundo a defesa, as acusações contra Paulo Sérgio não se sustentam, porque ele não estaria “envolvido em nenhuma função ilícita”.

“Ele sofreu ataques virtuais, e isso ficou claro durante o interrogatório. O general soube se defender, pois também foi alvo dessas mensagens. Nas redes sociais, circulavam textos como: ‘Esse aí não foi que botou na tora das Forças Armadas? Paulo Sérgio Nogueira?”, pontuou a defesa.

‌



Para o advogado, Paulo Sérgio “atuava ativamente para impedir qualquer medida de exceção, e qualquer tentativa de imputar conduta ilícita é totalmente infundada.”

“Para inglês ver”

Durante a defesa, o advogado chamou de foi “infeliz” a fala do general sobre a fiscalização das urnas eletrônicas ser para “inglês ver”. Ele diz que a parceria entre o Ministério da Defesa e a Justiça Eleitoral sempre rendeu bons frutos, como o teste de integridade com biometria.

‌



“Uma fala infeliz, que foi superada. Porém, volto ao Cícero: uma coisa é mal dizer, outra é acusar. Essa fala não tem nada a ver com o ofício nem com a própria Justiça Eleitoral”, disse, citando o famoso advogado e político romano.

Nota

Fernandes também fez referência a uma nota divulgada pelo então Ministério da Defesa sobre o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas.

Na época, a pasta disse que “o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022″.

Porém, segundo o advogado, o posicionamento foi feito porque “algumas pessoas estavam associando o relatório com fraude, e a Unidade da Defesa esclareceu e falou que o nosso trabalho era só de fiscalização.”

“Como poderia o general Paulo Sérgio, com essa nota do dia 10 de novembro, estar associado à trama, se, segundo a principal testemunha de acusação, brigadeiro Batista Júnior, nesse mesmo período, ele estava atuando para demover o presidente da República?”

Perguntado pela ministra Carmén Lúcia, o advogado explicou que o Paulo Sérgio queria “demover” o então presidente da República ”de adotar qualquer medida de exceção".

“Melancia”

Segundo o advogado, o cliente foi chamado de ‘melancia’, tido por alguns como frouxo", mas reforçou que confia nas instituições.

“O direito vai prevalecer, a justiça será feita e a verdade será restabelecida. Por fim, gostaria de reafirmar essa confiança”, pontuou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Quem é Paulo Sérgio Nogueira e qual é sua relação com o governo de Jair Bolsonaro?

Paulo Sérgio Nogueira foi ex-ministro da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele é representado pelo advogado Andrew Fernandes, que defende sua postura democrática e contrária ao golpe de Estado.

Quais são as acusações feitas contra Paulo Sérgio Nogueira?

As acusações contra Paulo Sérgio Nogueira incluem ataques virtuais e alegações de envolvimento em ações ilícitas. No entanto, sua defesa afirma que ele não estava envolvido em nenhuma função ilícita e que as acusações não se sustentam.

Como a defesa de Paulo Sérgio Nogueira se posiciona em relação às acusações?

A defesa, representada pelo advogado Andrew Fernandes, contesta as acusações, afirmando que Paulo Sérgio atuou ativamente para evitar qualquer medida de exceção e que sempre buscou garantir a unidade e disciplina nas Forças Armadas.

Qual foi a postura de Paulo Sérgio Nogueira durante os episódios de tensão?

Paulo Sérgio Nogueira se manifestou contra qualquer medida de exceção e atuou para que nenhum comandante levantasse propostas irregulares. Ele enfatizou a importância de todos falarem a mesma língua e se oporem a tentativas de medidas extraordinárias.

O que a defesa diz sobre os ataques virtuais sofridos por Paulo Sérgio Nogueira?

A defesa afirma que Paulo Sérgio sofreu ataques virtuais e que ele soube se defender durante o interrogatório, destacando que circulavam mensagens nas redes sociais questionando sua integridade.

Como a defesa avalia a fala de Paulo Sérgio sobre a fiscalização das urnas eletrônicas?

O advogado reconheceu que a fala de Paulo Sérgio sobre a fiscalização das urnas eletrônicas foi “infeliz”, mas destacou que a parceria entre o Ministério da Defesa e a Justiça Eleitoral sempre trouxe bons resultados.

Qual foi a posição do Ministério da Defesa sobre o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas?

O Ministério da Defesa esclareceu que o trabalho dos técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação não apontou fraudes, mas também não excluiu a possibilidade de inconsistências.

O que o advogado disse sobre a associação de Paulo Sérgio Nogueira a uma trama?

O advogado argumentou que não faz sentido associar Paulo Sérgio a uma trama, uma vez que, segundo a principal testemunha de acusação, ele estava atuando para demover o presidente da República de adotar medidas de exceção.

Como Paulo Sérgio Nogueira é visto por alguns críticos?

Alguns críticos chamaram Paulo Sérgio de “melancia” e o consideraram frouxo. No entanto, ele reafirma sua confiança nas instituições e na justiça, afirmando que a verdade será restabelecida.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp