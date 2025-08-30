Número de servidores do Ibama é quase 30% vezes menor hoje que em 2014 Quantidade de servidores vem caindo na última década; menor número foi registrado em 2021 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Ibama tem 1.180 servidores a menos este ano que em 2014 Felipe Werneck / Ibama - arquivo

O número de servidores ativos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) está quase 30% abaixo do registrado em 2014.

Nos últimos dez anos, houve redução contínua de profissionais em cargos estratégicos, como analistas e técnicos ambientais.

Atualmente, o quadro ativo reúne 2.865 servidores, considerando os cargos de analista administrativo, analista ambiental, auxiliar administrativo, técnico administrativo e técnico ambiental, com base nos dados de abril.

Em 2014, o total era de 4.045, segundo levantamento do R7 via Lei de Acesso à Informação.

O menor número foi registrado em 2021, com 2.480 servidores — queda de 38,6% em relação a 2014. Em resposta via LAI, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apontou as áreas mais impactadas pela redução de pessoal:

Fiscalização ambiental : Com menos fiscais em campo, a execução de operações enfrenta dificuldades, comprometendo o controle sobre crimes ambientais.

: Com menos fiscais em campo, a execução de operações enfrenta dificuldades, comprometendo o controle sobre crimes ambientais. Licenciamento ambiental : A ausência de técnicos e analistas interfere na qualidade das informações que embasam decisões e políticas.

: A ausência de técnicos e analistas interfere na qualidade das informações que embasam decisões e políticas. Gestão e planejamento: A escassez de gestores limita a implementação de ações em diversas regiões e prejudica o atendimento a cidadãos e empresas.

No setor de fiscalização ambiental (analistas e técnicos), responsável por prevenir desmatamento e outros danos, o instituto conta com 775 profissionais em todo o território nacional.

De acordo com o Ministério, um estudo técnico estima que o número ideal de servidores para o pleno funcionamento do órgão é 3.535.

Nomeações previstas

O Ministério do Meio Ambiente afirmou que, nos últimos anos, 2.712 servidores deixaram o Ibama por aposentadoria, exoneração, demissão, falecimento, redistribuição ou posse em outro cargo.

A média anual de desligamentos tem sido de cerca de 225 servidores, com pico em 2015, quando ocorreram 341 saídas.

Para reconstituir a força de trabalho, a pasta destacou concursos realizados em 2021 e 2025. Está prevista, ainda neste segundo semestre, a nomeação de 460 novos servidores para os cargos de analista ambiental e analista administrativo.

Também houve reforço no orçamento da autarquia. Em 2014, os recursos totalizaram R$ 1,3 bilhão. Em 2025, o valor alcançou R$ 2,27 bilhões.

Licenciamento ambiental e nova MP

Uma medida provisória publicada em 8 de agosto aumentou a demanda por pessoal no Ibama. A MP trata da Licença Ambiental Especial (LAE), mecanismo que fazia parte do antigo Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental — apelidado de “PL da Devastação” por ambientalistas.

Embora o governo tenha vetado 63 trechos do PL, considerou o LAE um avanço. Os pontos que permitiam análise em fase única foram retirados, mas a MP validou o uso da licença.

Agora, o Ibama tem prazo de 12 meses, a partir da entrega completa da documentação, para emitir parecer técnico em projetos classificados como urgentes ou especiais.

A medida pode destravar, por exemplo, a análise da exploração de petróleo na foz do Amazonas.

A ministra Marina Silva, ao comentar a nova regra, reforçou a necessidade de uma equipe específica para esse tipo de demanda:

“É preciso que seja assegurado que tenha equipe. Se não tivéssemos tido um concurso recente, eu falaria sobre a importância de fazer um novo [certame]. Porque vamos ter mais equipes voltadas para determinados empreendimentos e não posso abrir mão de outras dinâmicas”, declarou durante coletiva de imprensa.

