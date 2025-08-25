Moraes dá cinco dias para PGR se manifestar sobre reforço policial na casa de Bolsonaro Líder do PT na Câmara dos Deputados fez o pedido sob o argumento de que há ‘risco concreto de fuga’ do ex-presidente Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h48 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes exige manifestação da PGR em até cinco dias sobre policiamento na casa de Bolsonaro.

Deputado Lindbergh Farias solicita reforço de policiamento alegando risco de fuga devido à proximidade com a Embaixada dos EUA.

Pede ainda a adoção de protocolos para evitar deslocamentos irregulares do ex-presidente monitorado.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprimento de proibições judiciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes determina que PGR se manifeste sobre reforço de policiamento na casa de Bolsonaro Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se pronuncie, em até cinco dias, sobre um pedido para reforçar o policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

O pedido foi apresentado pelo líder do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), à Polícia Federal no dia 22 de agosto.

No documento, o parlamentar solicita o “reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Jair Messias Bolsonaro, bem como a manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar”.

Lindbergh argumentou que há “risco concreto de fuga”, citando a proximidade da residência de Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos, localizada a cerca de dez minutos do local.

‌



O deputado mencionou ainda informações sobre um suposto “plano de fuga”, associadas à conjuntura política e ao andamento das investigações sobre Bolsonaro, para reforçar a necessidade da medida.

Leia também: Citando risco de fuga, líder do PT pede prisão preventiva de Bolsonaro

‌



No pedido, Lindbergh também defendeu a adoção de “protocolos de ação imediata para prevenir e obstar qualquer deslocamento irregular do monitorado que possa configurar obstáculo à atuação da Justiça”. Segundo ele, essas providências são essenciais para garantir a aplicação da lei penal, preservar a ordem pública e assegurar a autoridade das decisões judiciais.

Após receber a solicitação, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, encaminhou o pedido à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e ao STF.

‌



No mesmo dia, Lindbergh enviou também um requerimento de prisão preventiva de Bolsonaro, alegando que as medidas cautelares atuais são insuficientes diante do risco de fuga do ex-presidente.

Prisão domiciliar e novos indiciamentos

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto por decisão de Moraes, que apontou descumprimento da proibição de uso das redes sociais após publicações ligadas ao ex-presidente serem feitas em perfis de terceiros.

Na quarta-feira (20), a PF indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho, pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Segundo a investigação, Eduardo, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, teria atuado para coagir autoridades brasileiras envolvidas nas apurações da trama golpista. A PF afirma que o deputado teve apoio do pai.

Perguntas e Respostas Qual foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao pedido de reforço policial na casa de Jair Bolsonaro? O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a PGR se manifeste em até cinco dias sobre um pedido para reforçar o policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Quem fez o pedido para o reforço policial e qual foi a justificativa apresentada? O pedido foi feito pelo líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, que argumentou haver "risco concreto de fuga" do ex-presidente, citando a proximidade da residência de Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos. Quais medidas foram solicitadas no pedido de Lindbergh Farias? Lindbergh solicitou o "reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto" nas imediações da casa de Bolsonaro, além da manutenção e checagem constante do sistema de monitoramento eletrônico para garantir a eficácia da medida cautelar. O que mais foi mencionado no pedido de Lindbergh Farias? O deputado também defendeu a adoção de "protocolos de ação imediata" para prevenir qualquer deslocamento irregular do monitorado, visando garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Qual foi a resposta da Polícia Federal ao pedido de Lindbergh Farias? Após receber a solicitação, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, encaminhou o pedido à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e ao STF. O que mais Lindbergh Farias fez no mesmo dia do pedido de reforço policial? No mesmo dia, Lindbergh enviou um requerimento de prisão preventiva de Bolsonaro, alegando que as medidas cautelares atuais eram insuficientes diante do risco de fuga do ex-presidente. Qual é a situação atual de Jair Bolsonaro em relação à justiça? Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes, devido ao descumprimento da proibição de uso das redes sociais. Quais foram as acusações feitas contra Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro? A PF indiciou Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, alegando que Eduardo atuou para coagir autoridades brasileiras durante as investigações.

