‘Somos uma força que define o jogo político’, diz Pereira sobre 20 anos do Republicanos
Partido celebrou os 20 anos de existência em sessão solene na Câmara dos Deputados
Durante sessão que marca os 20 anos do Republicanos, o presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP), destacou a trajetória do partido, afirmando que a “nova era” do Republicanos começou e que a força da legenda define o jogo político.
“Aos dez anos provamos que viemos para ficar. Aos 20, provamos que viemos para liderar. [..] Somos uma força que define o jogo politico brasileiro”, afirmou Pereira em sessão solene do plenário da Câmara dos Deputados.
Marcaram presença no evento, entre outras pessoas, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Ainda em seu discurso, Pereira destacou que, em 2026, o Brasil poderá escolher entre o “passado que divide, ou o futuro que une”.
O presidente nacional da legenda afirmou que o Republicanos foi o único partido nascido no século 21 que elegeu um presidente da Câmara. “A força do Republicanos tornou Motta o presidente mais jovem da Casa", disse.
Pereira lembrou que, em todo Brasil, o partido tem mais de 500 mil filiados, dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais.
Ele ainda defendeu as mulheres na política, afirmando que não é cota, mas “essencial”. Além disso, criticou a polarização, destacando que a "política do ódio divide, mas a política da competência multiplica".
Em 2024, o Republicanos elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. A legenda tem ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como filiado.
