‘Somos uma força que define o jogo político’, diz Pereira sobre 20 anos do Republicanos Partido celebrou os 20 anos de existência em sessão solene na Câmara dos Deputados Brasília|Do R7 25/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h40 ) twitter

Marcos Pereira destacou que a força do partido elegeu o presidente da Câmara em 2025 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 25/08/2025

Durante sessão que marca os 20 anos do Republicanos, o presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP), destacou a trajetória do partido, afirmando que a “nova era” do Republicanos começou e que a força da legenda define o jogo político.

“Aos dez anos provamos que viemos para ficar. Aos 20, provamos que viemos para liderar. [..] Somos uma força que define o jogo politico brasileiro”, afirmou Pereira em sessão solene do plenário da Câmara dos Deputados.

Marcaram presença no evento, entre outras pessoas, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Ainda em seu discurso, Pereira destacou que, em 2026, o Brasil poderá escolher entre o “passado que divide, ou o futuro que une”.

O presidente nacional da legenda afirmou que o Republicanos foi o único partido nascido no século 21 que elegeu um presidente da Câmara. “A força do Republicanos tornou Motta o presidente mais jovem da Casa", disse.

Pereira lembrou que, em todo Brasil, o partido tem mais de 500 mil filiados, dois governadores, dois vice-governadores, dois senadores, 40 deputados federais e 76 deputados estaduais.

Ele ainda defendeu as mulheres na política, afirmando que não é cota, mas “essencial”. Além disso, criticou a polarização, destacando que a "política do ódio divide, mas a política da competência multiplica".

Em 2024, o Republicanos elegeu 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. A legenda tem ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como filiado.

