Paz entre Rússia e Ucrânia só ocorrerá com 'mediação produtiva' dos EUA, analisa professor

A perspectiva de paz para a guerra na Ucrânia tem chances maiores de acontecer com uma “mediação produtiva dos Estados Unidos”, segundo o analista internacional Lier Ferreira. O professor comenta que o presidente russo, Vladimir Putin, não tem interesse em encerrar o conflito por dominar as forças ucranianas.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (30), Ferreira analisa que a presença da Casa Branca nos diálogos entre Kiev e Moscou servirá para equilibrar os interesses russos no acordo de paz.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de se envolver em uma nova 'farsa' ao não entregar documentos para a proposta de paz antes de uma possível reunião entre a diplomacia dos dois países. O líder ucraniano classificou o episódio como "mais uma decepção russa”.