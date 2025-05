Exame toxicológico pode se tornar obrigatório para tirar a CNH; veja o que muda Atualmente, esse tipo de exame é exigido apenas de motoristas profissionais das categorias C, D e E Brasília|Do R7, em Brasília 31/05/2025 - 11h38 (Atualizado em 31/05/2025 - 11h38 ) twitter

CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 13.5.2022

Um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional nesta semana pode tornar o exame toxicológico obrigatório para todos os motoristas na hora de tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), inclusive nas categorias A e B — destinadas a condutores de carros e motos. Atualmente, esse tipo de exame é exigido apenas de motoristas profissionais das categorias C, D e E.

O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que significa que ainda pode sofrer alterações, como vetos parciais.

Além da obrigatoriedade do exame toxicológico, o projeto também trata de outros temas importantes, como:

Criação da CNH Social, que custeia a carteira de habilitação para pessoas de baixa renda;

Transferência de veículos de forma totalmente digital, por meio de plataformas com assinatura eletrônica.

Exame obrigatório também para categorias A e B

A proposta aprovada estabelece que todos os motoristas — inclusive os que buscam a primeira habilitação nas categorias A e B — precisarão fazer o exame toxicológico e apresentar resultado negativo para poderem obter a permissão para dirigir. A exigência também valerá para o processo de renovação da CNH.

‌



O que o exame toxicológico detecta?

O exame toxicológico é capaz de identificar o uso de substâncias psicoativas que comprometem as funções cognitivas e motoras. Entre elas:

Maconha (canabinoides)

Cocaína

Anfetaminas

Ecstasy

Opiáceos

Mazindol (usado para emagrecimento)

Rebites e metanfetaminas

O teste é feito com amostras de cabelo, pelos ou unhas e tem uma janela de detecção de até 90 dias, permitindo identificar o consumo mesmo após semanas da ingestão das substâncias.

‌



As análises serão realizadas por laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito, e as clínicas deverão estar preparadas para fazer a coleta do material biológico.

Quem terá direito à CNH Social?

A proposta prevê a criação de um programa de CNH Social para pessoas de baixa renda. Os recursos para custear essas habilitações virão da arrecadação de multas de trânsito.

‌



Para ter acesso ao benefício, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Transferência de veículos digital

O projeto também autoriza que a transferência de veículos seja feita totalmente online, por meio de plataformas digitais com segurança jurídica garantida por assinaturas eletrônicas qualificadas ou avançadas.

As regras são:

O contrato de compra e venda deverá ser assinado digitalmente;

A assinatura eletrônica deverá ser feita em plataforma homologada;

A vistoria veicular também poderá ser feita em formato eletrônico, a critério dos órgãos de trânsito estaduais e do Distrito Federal.

