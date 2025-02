Expectativa no STF é de que Bolsonaro seja julgado ainda em 2025 para não coincidir com eleições Nesta quarta-feira (19), o relator, ministro Alexandre de Moraes, já deu 15 dias para as defesas dos acusados se manifestarem Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 19/02/2025 - 14h28 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h18 ) twitter

Expectativa no STF é de que Bolsonaro seja julgado ainda em 2025 para não coincidir eleições Gustavo Moreno/SCO/STF - 21.03.2024

Nos bastidores, a expectativa é que o (Supremo Tribunal Federal) julgue ainda em 2025 a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A denúncia foi apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na noite da terça-feira (18). A ideia é terminar o julgamento ainda este ano para não coincidir com as eleições presidenciais do ano que vem.

Nesta quarta-feira (19), o relator, ministro Alexandre de Moraes, já deu 15 dias para as defesas dos acusados se manifestarem. Depois, Moraes libera a ação para a Primeira Turma julgar de forma colegiada o recebimento da denúncia. O colegiado será responsável por analisar o documento e dar uma decisão. Ainda caberá recurso. Há uma discussão interna para que o caso seja julgado pelo Plenário.

A Primeira Turma do STF é formada, além de Moraes, pelos ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

A apresentação da denúncia significa que a PGR encontrou indícios suficientes para formalmente acusar uma pessoa de ter cometido um crime. Ainda não há condenação para os envolvidos. Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte.

Então, os processos seguem para a instrução processual, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.