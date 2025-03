Expectativa que ela saia sem condenação e com novo júri, diz defesa de Adriana Vilella no STJ Logo na chegada ao tribunal, a defesa afirmou que a prova técnica está extremamente bem feita Brasília|Do R7 11/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Julgamento de Adriana Villela durou 10 dias, em 2019 Reprodução/RECORD - Arquivo/Reprodução/RECORD - Arquivo

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem dois julgamentos nesta terça-feira (11) relacionados ao Crime da 113 Sul , em Brasília. Em um deles, os ministros vão analisar um recurso da defesa de Adriana Villela contra a decisão do tribunal do júri que condenou à prisão pela morte dos pais. Depois, o colegiado vai julgar um pedido para que ela seja presa imediatamente. Adriana foi condenada a 67 anos e seis meses de prisão em 2019, mas teve a pena reduzida para 61 anos em 2022.

Logo na chegada ao tribunal, a defesa afirmou que a prova técnica está extremamente bem feita.

“O processo comporta uma certa dificuldade por uma questão técnica. A defesa produziu uma defesa irrefutável. Tem uma linha do tempo que comprova tudo. Defesa fez uma técnica do que a Adriana fez no dia. Fizemos a prova negativa, que comprova que é impossível ela estar na cena do crime. Expectativa que ela saia sem condenação com novo júri”, disse.

A defesa de Adriana apela pela anulação do júri que levou à condenação, com a determinação de um novo julgamento. O principal argumento para o pedido é a alegação de que os advogados só tiveram acesso a parte dos vídeos dos depoimentos dos outros réus durante o julgamento, o que teria configurado cerceamento de defesa. Adriana nega envolvimento com o crime.

‌



A acusação pede que Adriana comece a cumprir a pena, tendo como base um entendimento firmado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que autoriza a prisão imediata de condenados pelo tribunal do júri, mesmo que eles recorram da decisão — que é o caso de Adriana.

A condenada aguarda em liberdade desde a sentença do tribunal do júri, em 2019, e não estará presente durante o julgamento no STJ. A defesa dela afirma que o direito de ampla defesa foi “claramente negado” e que espera conseguir a anulação do júri. “O processo está muito bem instruído, tecnicamente”, afirma o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que representa Adriana.

‌



Relembre o crime

Os assassinatos do ministro aposentado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) José Guilherme Villela, da esposa dele, Maria Villela, e da empregada doméstica Francisca Nascimento completa 16 anos em agosto.

Em 31 de agosto de 2009, as vítimas foram encontradas mortas em um apartamento do bloco C da quadra 113 Sul. Os corpos tinham recebido, ao todo, 78 facadas.

‌