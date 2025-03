Adversários políticos, Lula e Zema dividem palco em inauguração de centro automotivo Na agenda, o presidente destacou as parcerias entre governo federal e estadual, o setor privado e os trabalhadores Brasília|Bruna Lima e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 14h04 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h22 ) twitter

Lula visita Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex Ricardo Stuckert/PR/11-03-35

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividiu o palco com governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-flex da América Latina nesta terça-feira (11). Adversários políticos, os dois trocaram indiretas sobre diferenças de gestão durante o evento.

Enquanto Zema criticou a gestão mineira anterior, liderada pelo petista Fernando Pimentel, e o inchaço de pastas públicas, Lula rebateu a fala, alegando que “o importante é discutir a qualidade e compromisso das pessoas” que atuam nas pastas. “É importante o diploma, mas quero pessoas com sensibilidade no coração”, completou Lula.

Atualmente, Lula conta com 38 ministérios. Sem fazer um ataque direto, Zema afirmou que “para um time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores” e ressaltou que “apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, somos o que tem o menor número de secretarias, 14″.

Apesar da troca de farpas, ambos os políticos ressaltaram a importância das parcerias entre governos e com a iniciativa privada, na busca de geração de emprego e produção de tecnologia verde e sustentável.

‌



“O setor automotivo e industrial segue em crescimento no Brasil, resultado dos esforços conjuntos dos trabalhadores e trabalhadoras, do governo federal e estadual, e da parceria com o setor privado”, destacou Lula.

Agenda

A fala do presidente Lula aconteceu nesta terça-feira (11) em Betim (MG), durante a inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-flex da América Latina, pertencente à montadora Stellantis.

‌



Na agenda, Lula também visitou o polo automotivo da empresa, que é dona de marcas como Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot.

Em março de 2023, a Stellantis anunciou um plano de investimento de R$ 30 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030. O compromisso foi revelado após uma reunião entre o presidente e o diretor-executivo global da empresa, Carlos Tavares, no Palácio do Planalto.

‌



A montadora prevê o lançamento de 40 novos produtos durante esse período, com foco no desenvolvimento de tecnologias de descarbonização. Segundo a empresa, esse é o maior investimento já feito na indústria automotiva brasileira e da América do Sul. Um dos principais destaques do projeto é a integração entre veículos híbridos e movidos a biocombustíveis, como o etanol.

Lula em terras mineiras

O presidente esteve em Minas Gerais na semana passada. Na sexta-feira (7), ele foi ao Quilombo Campo Grande , em Campo do Meio (MG), um acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), para o Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária.

Foi a primeira vez que o presidente visitou um assentamento do grupo neste mandato. A ida ocorreu em meio a cobranças de movimentos sociais ao governo federal. Lideranças reclamam do ritmo das entregas e pedem mais contundência nas ações — as críticas são feitas, especialmente, em relação à reforma agrária.

Na visita, Lula assinou o decreto de desapropriação da Usina Ariadnópolis, onde está localizado o acampamento. A medida reconheceu oficialmente a ocupação como assentamento. Segundo o MST, são 459 famílias no local, que está ocupado desde 1998 e é referência na produção de café. De acordo com o grupo, há 2,2 milhões de pés de café plantados e mais de 160 tipos de alimentos produzidos.