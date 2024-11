Fachin: inquérito do suposto golpe traz ‘fatos graves’, mas democracia ‘é maior que isso’ ‘Os indícios revelados até agora demonstram uma gravidade que é real e tudo isso deve ser visto nas etapas devidas' disse o ministro Brasília|Do Estadão Conteúdo 22/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 22/11/2024 - 19h50 ) twitter

Investigações não geraram nenhuma turbulência institucional, diz Fachin Gustavo Moreno/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin afirmou que os indiciamentos de Jair Bolsonaro e mais 36 outras pessoas pela Polícia Federal após investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado são “fatos graves” e que “devem ser apurados, mas a democracia brasileira é maior do que isso tudo”.

Fachin, que participou de uma aula magna promovida pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, defendeu o cumprimento dos ritos processuais com rigor.

“Os indícios revelados até agora demonstram uma gravidade que é real e tudo isso deve ser visto nas etapas devidas, da forma adequada, com respeito ao devido processo, ampla defesa e todas as garantias que a Constituição e as leis preveem aos indiciados acusados e depois para os réus, se vier uma ação penal”, declarou.

Para Fachin, a investigação da Polícia Federal mostra que “as forças civis do Brasil estão, na sua grande maioria, maduras suficientes para entender que processo eleitoral, resultado das eleições, obediência à soberania popular fazem parte da democracia”.

De acordo com a PF, os 37 indiciados estão ligados à suposta tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições 2022. O plano da suposta organização criminosa previa até o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Quando questionado por jornalistas sobre o indiciamento de Bolsonaro, Fachin afirmou que “o fato de se tratar de um ex-presidente da República, nesse sentido, é menos relevante do que os fatos que estão sendo averiguados”.

Na avaliação do ministro do STF, as investigações também não geraram nenhuma “turbulência institucional” e que elas “estão cumprindo seu papel”.